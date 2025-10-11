Dương Quốc Hoàng và nhiều ngôi sao billiards thế giới dừng bước sớm

Đây được xem là giải đấu billiards quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay với sự góp mặt của 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

Dương Quốc Hoàng và nhiều ngôi sao quốc tế bị loại sớm (Ảnh: HPO).

Đặc biệt, giải đấu năm nay có sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Johann Chua - nhà đương kim vô địch, Fedor Gorst, Francisco Sanchez Ruiz cùng các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam như Dương Quốc Hoàng, Đinh Chấn Kiệt.

"Năm nay, chúng ta đặc biệt vinh dự khi lần đầu tiên có một cơ thủ Việt Nam góp mặt trong top 16 cơ thủ xuất sắc nhất, mang đến niềm xúc động và tự hào sâu sắc cho người hâm mộ cả nước.

Dù giải đấu khởi đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm cao, Ban tổ chức đã linh hoạt khắc phục, sắp xếp lại lịch thi đấu, đảm bảo tiến độ và chất lượng của giải", bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng 1/8 và tứ kết đã diễn ra. Trước đó đã có những bất ngờ xảy ra khi Johann Chua phải sớm trở thành cựu vương.

Không chỉ Johann Chua, hàng loạt ứng viên nặng ký khác cũng phải dừng bước sớm như Fedor Gorst và Francisco Sanchez Ruiz. Đây được xem là những cú sốc lớn của giải đấu năm nay, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và không thể đoán trước.

Đinh Chấn Kiệt (giữa) là niềm hy vọng hàng đầu của chủ nhà Việt Nam (Ảnh: HPO).

Niềm hy vọng lớn nhất của đoàn chủ nhà - Dương Quốc Hoàng đã phải dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại đáng tiếc trước Roberto Gomez của Philippines.

Tuy nhiên, chủ nhà Việt Nam vẫn còn Đinh Chấn Kiệt - một "ngựa ô" thực sự của giải đấu. Xuất phát với vị thế không được đánh giá cao, Đinh Chấn Kiệt đã tạo nên bất ngờ lớn khi góp mặt trong top 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải.

Bên cạnh những màn trình diễn đỉnh cao trên bàn đấu, Hanoi Open Pool 2025 còn là dịp để billiards Việt Nam khẳng định khả năng tổ chức giải đấu tầm cỡ quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.