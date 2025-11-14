Đội bóng nhỏ bé, từng ngang ngửa tuyển Việt Nam, có cơ hội lớn dự World Cup

Mới đây, Cape Verde đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng ở quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ bé nhất tham dự World Cup với diện tích 4.033km2. Tuy nhiên, kỷ lục này sắp bị phá vỡ bởi quốc gia có diện tích chỉ bằng 1/10 Cape Verde, đó là Curacao (diện tích 444km2).

Curacao chỉ còn cách tấm vé tham dự World Cup 2026 một bước chân (Ảnh: Getty).

Loạt trận áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) vào sáng nay (14/11) đã chứng kiến bước ngoặt. Sau khi giành chiến thắng 7-0 trước Bermuda, còn Jamaica bị Trinidad & Tobago cầm hòa 1-1, Curacao đã vượt lên Jamaica để vươn lên dẫn đầu bảng B với 11 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm.

Ở lượt trận cuối cùng, Curacao sẽ đối diện với chính Jamaica. Họ chỉ cần hòa đối thủ này là sẽ lần đầu tiên có vé tham dự World Cup. Điều này có cơ sở khi trong trận lượt đi, Curacao giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Jamaica.

Hiện tại, Curacao xếp thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đang được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm là Dick Advocaat, người từng dẫn dắt nhiều đội tuyển mạnh như Hà Lan, Serbia, Nga, Hàn Quốc… Ngoài ra, ông từng làm việc ở nhiều CLB như PSV, Feyenoord (Hà Lan), Zenit (Nga), Sunderland (Anh), Rangers (Scotland)…

Trong đội hình của Curacao ở thời điểm này, người hâm mộ có thể thấy một vài cái tên nổi bật như Tahith Chong (từng khoác áo Man Utd), Cuco Martina (từng thi đấu ở Everton, Southampton), Leandro Bacuna (từng khoác áo Aston Villa). Nhìn chung, phần đông các cầu thủ Curacao đều có gốc gác Hà Lan.

Đáng chú ý, Curacao từng đụng độ với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu chung kết King’s Cup 2019. Khi đó, “Những chiến binh sao vàng” đã thi đấu ngang ngửa với đội bóng này và chỉ chịu thất bại trong loạt sút luân lưu.

Curacao từng hòa đội tuyển Việt Nam vào năm 2019, trước khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu (Ảnh: Huyền Trang).

Cùng với Curacao, Suriname cũng đang đứng trước cơ hội giành vé tham dự World Cup 2026. Họ tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với cùng 9 điểm như Panama nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận cuối cùng, Suriname đối diện với Guatemala. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, nhiều khả năng họ sẽ giành vé tới Mỹ, Canada và Mexico.

Ở khu vực CONCACAF, ngoài ba đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, có ba suất giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 dành cho các đội đầu mỗi bảng. Ngoài ra, 2/3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng play-off Liên lục địa.

29 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Âu (2 đội): Anh, Pháp Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.