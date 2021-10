Đội tuyển Việt Nam: Hãy bước đi và đừng nghĩ suy…

Dân trí Đội tuyển Việt Nam thua cả 4 trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba, có những tiếc nuối, đau đớn và cả sự thất vọng. Nhưng sau thất bại đó, chúng ta cần những bước đi mạnh mẽ hơn trong hành trình lịch sử.

Bóng đá Việt Nam đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup và ở đó, chúng ta được đối mặt với những đại diện hàng đầu châu lục. Mỗi trận đấu là một trải nghiệm quý giá để đội bóng biết được đẳng cấp của mình ở đâu.

Đội tuyển Việt Nam đã để lại nhiều hiệu ứng tích cực ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trước khi bước vào loạt trận lịch sử, cả HLV Park Hang Seo lẫn thủ quân Quế Ngọc Hải đều khẳng định thông điệp "sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích cao nhất vì màu cờ sắc áo". Đội tuyển không có mục tiêu cụ thể bởi ai cũng hiểu, chiến dịch này là thử thách quá lớn và không dễ gì đưa ra được đích đến chính xác.

Đội tuyển Việt Nam đã thua Saudi Arabia trong thế thiếu người, thi đấu kiên cường khi bị Australia dẫn bàn, rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với Trung Quốc và chơi đôi công sòng phẳng trên sân của Oman.

Chúng ta cũng nhận không ít lời khen từ báo giới, cổ động viên châu Á sau mỗi trận đấu. Bóng đá Việt Nam bước ra sân khấu lớn được sự ghi nhận của từ các đối thủ và mỗi thất bại là một bước trưởng thành để HLV Park Hang Seo nhìn ra những nhược điểm để khắc phục trong tương lai.

So với ba trận đầu, thất bại trước Oman có thể chỉ ra những hạn chế của các tuyển thủ Việt Nam. Chúng ta quá non nớt kinh nghiệm trong các tình huống phòng ngự, điển hình là hai quả phạt đền bị VAR "trừng phạt" do thói quen phòng ngự không đáng có của Hồ Tấn Tài, Duy Mạnh, hay sự luống cuống, bất ổn mỗi khi Oman dàn xếp đá phạt góc.

Sau mỗi thất bại trước các đối thủ lớn, đội tuyển Việt Nam càng có thêm những trải nghiệm quý giá và bài học xương máu.

Một điểm dễ nhận ra là trước Oman, đội tuyển Việt Nam có những thời điểm sa sút về thể lực và để đối thủ kiểm soát thế trận. Áp lực ngày càng dồn dập sau mỗi trận thua, sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khiến HLV Park và các học trò nhập cuộc với những đôi chân nặng nề, mất đi sự tỉnh táo ở những thời điểm quan trọng.

Một câu hỏi được giới chuyên môn đặt ra là thời điểm nào, đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba. Đó là dấu mốc lịch sử mà người hâm mộ muốn chứng kiến, nhất là khi chúng ta là đội bóng duy nhất chưa có điểm ở vòng loại thứ ba và 6 trận còn lại áp lực thành tích lại càng nặng nề hơn.

Hai trận đấu tháng 10 với Trung Quốc và Oman là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam hướng đến kết quả ấn tượng, khi đây là hai đối thủ dù mạnh hơn nhưng vẫn được coi là "vừa miếng" nhất với đoàn quân HLV Park. Nhưng sau hai thất bại đó, thử thách sắp tới hứa hẹn còn lớn hơn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân Mỹ Đình lần lượt gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11). Sang năm sau, chúng ta sẽ làm khách của Australia (27/1) và tiếp đón Trung Quốc (1/2). Vòng loại thứ ba World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại bằng hai trận đấu với Oman (sân nhà) và Nhật Bản (sân khách) trong tháng 3.

Đội tuyển Việt Nam cần đứng dậy và khắc phục triệt để những sai lầm sau trận thua Oman.

Trong bối cảnh cả Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia đang so kè từng điểm số và quyết đấu vì hai vị trí đầu bảng cùng tấm vé dự World Cup, nên rõ ràng cả ba trận đấu sắp tới đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều áp lực, thậm chí nguy cơ trắng tay là điều có thể được dự báo.

Kỳ vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ ở lượt thứ 8 và thứ 9, khi chúng ta gặp hai đối thủ "vừa miếng" Trung Quốc, Oman trên sân nhà. Nếu giữ được tinh thần như các trận đấu đã qua và tránh được sai sót, sự mất tập trung, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua thành tích giành 2 điểm/10 trận của Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Tuy vậy, liệu đội tuyển Việt Nam có tạo được cho mình tâm lý thoải mái qua từng trận đấu, nếu chuỗi trận trắng tay càng ngày càng nối dài thêm sau các trận đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia. Có thể mục tiêu của chúng ta ở sân chơi này là cọ xát kinh nghiệm nhưng người hâm mộ luôn có quyền đòi hỏi, nhất là bóng đá Việt Nam nhiều năm qua không ít lần làm được kỳ tích ở sân chơi châu Á.

Sau mỗi va vấp và thất bại, đội tuyển Việt Nam sẽ rút được thêm những bài học xương máu để hoàn thiện mình hơn. Và 4 trận đấu đã qua ở sân chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 không hề chỉ có màu xám mà chúng ta vẫn có quyền tự hào về những màn trình diễn trên sân cỏ.

Đội tuyển Việt Nam còn nhiều điều có thể hướng đến trong 6 trận còn lại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải có những bước đi vững chắc cho hành trình gian nan sắp tới mà ở đó, toàn đội phải làm quen với sức ép luôn hiện hữu sau mỗi trận đấu.

Những hiệu ứng tích cực bóng đá Việt Nam mang đến không chỉ là sự thắng thua chúng ta phải có cách nhìn đúng đắn với thực tế. Đội tuyển Việt Nam vẫn cho phép mình theo đuổi những kỳ vọng mà ở sân chơi vòng loại thứ ba này, chúng ta sẽ thấy mình lớn hơn và có những bước trưởng thành hơn.

Với đội tuyển Việt Nam, hành trình lịch sử vẫn còn dài và chúng ta vẫn có những cột mốc, những điều lớn lao để hướng đến. Đó là những màn trình diễn khởi sắc sắp tới trước những đối thủ lớn, những liều vaccine tinh thần cho người hâm mộ và quan trọng nhất, chúng ta cần bình tâm để thực hiện những hoài bão của mình ở sân khấu dành cho 12 đội tuyển hàng đầu châu lục.

Thùy Anh