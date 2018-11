Đội tuyển Việt Nam đá với Malaysia còn khó hơn đá với các đội bóng Tây Á?

Trong ít năm trở lại đây, các đại diện của bóng đá Việt Nam liên tục thắng các đội bóng Tây Á ở sân chơi châu lục, trước khi tạo nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà.

Năm 2014, đội tuyển Olympic Việt Nam của HLV Miura gây sốc khi thắng Iran đến 4-1 tại Asiad, rồi giành vé vào vòng 1/8. Đến năm 2016, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn thắng Bahrain ngay trên sân đối phương, vào bán kết giải U19 châu Á, đồng thời giành vé dự VCK World Cup U20 năm 2017.

Trong năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt lần lượt thắng Iraq ở tứ kết, Qatar ở bán kết, trước khi lập kỳ tích hạng nhì giải U23 châu Á. Đến giữa năm, đội tuyển Olympic Việt Nam cũng của HLV Park Hang Seo thắng Bahrain ở vòng 1/8, thắng Syria ở tứ kết, để lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, có mặt tại bán kết nội dung bóng đá nam Á vận hội.

Đội tuyển Việt Nam từng thua khó tin trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014

Trước nữa, vào năm 2007, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl thắng UAE 2-0 tại vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng tứ kết Asian Cup – thành tích lịch sử của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này.

Về mặt trình độ, bóng đá Tây Á có trình độ cao hơn bóng đá Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng. Nhưng ngặt nỗi, các đội tuyển Việt Nam khi đá các trận quan trọng trước các đội Tây Á lại thành công hơn khi đá các trận quan trọng trước Malaysia.

Năm 2009, đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Calisto khi đó khi thế hừng hực bất ngờ để thua Malaysia trong trận chung kết SEA Games tại Lào, rồi tuột mất HCV.

Đến năm 2010, lại là HLV Calisto lúc này dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thua Malaysia ở 2 lượt trận bán kết AFF Cup. Năm đó, sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam, Malaysia lại lên ngôi vô địch.

Sang đến AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam của HLV Miura thua đau Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, dù đã thắng trong trận lượt đi ở sân đối phương, và có lúc tràn trề hy vọng vô địch Đông Nam Á cùng năm.

Malaysia thắng vừa đủ Campuchia ở lượt trận đầu tiên tại giải năm nay

Cựu HLV Đoàn Minh Xương phân tích, sở dĩ các đội tuyển Việt Nam dù yếu hơn nhưng đá với các đội Tây Á dễ hơn vì: “Các đội bóng Tây Á không hiểu rõ bóng đá Việt Nam bằng các đội bóng Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng”.

Đặc điểm của Malaysia lại là thường đá rất rát khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, “họ biết cầu thủ Việt Nam sợ bị đá đau, nên khi gặp chúng ta họ chơi ngại va chạm và thậm chí không ngại đá đau cầu thủ Việt Nam” – ông Xương nói thêm.

Về mặt này, cầu thủ Tây Á dù to, khoẻ, dồi dào về thể lực, nhưng họ ít chơi tiểu xảo theo cách vừa nêu. Do mang tư thế của các đội bóng lớn hơn so với các đại diện của bóng đá Việt Nam, nên cầu thủ Tây Á không chơi theo kiểu rình rập, cũng không đá theo kiểu “bắt chết” cầu thủ Việt Nam, nên các cầu thủ của chúng ta có nhiều không gian để hoạt động.

Trái lại, Malaysia và nhóm một số các đội Đông Nam Á (Singapore, Philippines, Indonesia) hiểu rất rõ bóng đá Việt Nam, hiểu các cầu thủ chủ chốt của chúng ta, nên luôn có phương “khoá” những cầu thủ này, thậm chí khoá bằng cách đá rát, khiến cho đội tuyển Việt Nam khi đụng Malaysia và một số đội khác ở Đông Nam Á luôn cực kỳ khó khăn.

Ít ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại AFF Cup 2018, và đội bóng của HLV Park Hang Seo phải lưu ý đến việc đối thủ phong toả các mũi nhọn của chúng ta, đồng thời đá rát với nhóm các cầu thủ thiên về kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Biết, lưu ý, trước khi có phương án hoá giải!

Kim Điền