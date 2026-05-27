Đội tuyển Việt Nam chọn hướng đi khác so với Indonesia, Thái Lan

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu giao hữu. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang Sik đã thống nhất để ưu tiên hoàn tất V-League và Cúp quốc gia Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu ở đợt FIFA Days tháng 6 (Ảnh: Minh Quân).

Đây là bước đi nhằm mục đích chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn của đội tuyển Việt Nam khi sẽ tham dự AFF Cup 2026 (tháng 7 và 8), ASEAN Cup (tháng 9 và 10).

Giải V-League sẽ kết thúc vào ngày 7/6. Hai trận bán kết Cúp quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 11/6. Đó là thời điểm trùng với lịch thi đấu FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA).

Do đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 2/7 và có gần hai tuần tập huấn ở Incheon trước khi trở về nước vào ngày 14/7, để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 (khai mạc vào ngày 24/7). Điều này có thể giúp đội tuyển Việt Nam có điểm rơi tốt trước giải đấu Đông Nam Á.

Trong khi đó, hai đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam là Thái Lan và Indonesia lại có sự chuẩn bị khác. Cả hai đội tuyển này đều sẽ triệu tập đội hình rất mạnh, với nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài để thi đấu giao hữu trong tháng 6.

Indonesia triệu tập lực lượng mạnh để tham dự loạt trận giao hữu tháng 6 (Ảnh: PSSI).

Đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự hai trận đấu giao hữu với Kuwait (vào ngày 5/6) và Trung Quốc (vào ngày 9/6). Còn Indonesia sẽ có hai trận giao hữu với Oman (ngày 5/6) và Mozambique (9/6).

Tuy nhiên, tới AFF Cup 2026, hai đội tuyển Thái Lan và Indonesia chưa chắc triệu tập đội hình mạnh nhất vì CLB không nhất thiết nhả người. HLV John Herdman của Indonesia xác nhận sẽ không triệu tập các cầu thủ thi đấu ở châu Âu tham dự AFF Cup, thay vào đó, ông sẽ chỉ sử dụng các cầu thủ bản địa.

Việc không thi đấu trong dịp FIFA Days tháng 6 có thể khiến đội tuyển Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải chấp nhận điều này, để chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng của Đông Nam Á.