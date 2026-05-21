World Cup có thể tăng lên 66 đội, tuyển Việt Nam có cơ hội góp mặt

Mặc dù kỳ World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên tăng quy mô lên 48 đội bóng, vẫn chưa diễn ra nhưng ở thời điểm này, FIFA đã bắt đầu thảo luận về khả năng tăng lên 66 đội ở World Cup 2030 ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Ý tưởng này xuất hiện sau đề xuất của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) nhằm tăng cơ hội cho những đội bóng hiếm khi xuất hiện ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Thời điểm đó, kế hoạch này được đưa ra với mục đích thăm dò nhưng hiện tại, nó đang nhận được sự ủng hộ từ những liên đoàn khác nhau.

Ban lãnh đạo FIFA đang bắt đầu xem ý tưởng này là phù hợp với quan niệm về tính đa dạng của bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường ví World Cup giống như lễ hội, với sự đa dạng về văn hóa. Ông rất thích ý tưởng tạo cơ hội cho những đội bóng chưa từng tham dự World Cup.

Nhờ việc mở rộng World Cup 2026 lên 48 đội, các đội bóng như Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan đã lần đầu có cơ hội góp mặt ở giải đấu bóng đá số một hành tinh.

Trong trường hợp FIFA tiếp tục tăng lên 66 đội tham dự World Cup 2030, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội đua tranh.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), FIFA sẽ xem xét kế hoạch tổ chức World Cup 2030 sau khi giải đấu năm 2026 kết thúc. Khi ấy, cơ quan này sẽ quyết định về số lượng đội bóng tham dự ở giải đấu vào năm 2030.

Công tác chuẩn bị cho World Cup 2030 cũng gặp một vài trục trặc. Một vài địa điểm ở Tây Ban Nha đang đối mặt nguy cơ bị loại khỏi danh sách tổ chức. Malaga đã không còn nằm trong kế hoạch, trong khi Bilbao và San Sebastian cũng đang bị đặt dấu hỏi.

Theo kế hoạch, World Cup 2030 sẽ được tổ chức chính ở ba quốc gia là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco. Ngoài ra, ba nước Argentina, Uruguay và Paraguay sẽ tổ chức một trận nhằm tôn vinh kỷ niệm 100 năm ra đời của World Cup.