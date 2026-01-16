Phản ứng bất ngờ của báo Indonesia khi đội nhà cùng bảng với tuyển Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm giải AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng ở vòng play-off (Brunei hoặc Timor Leste). Đây được xem là bảng đấu không quá khó khăn với đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam lại nằm chung bảng với Indonesia ở AFF Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Báo giới Indonesia cũng đưa ra phản ứng khi chứng kiến đội nhà nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam. Tờ Tribunnews cảm thấy may mắn khi đội nhà tránh được bảng tử thần. Tờ báo ở xứ Vạn đảo giật tít: “Indonesia cùng bảng với tuyển Việt Nam, may mắn tránh được bảng tử thần”.

Trong bài viết, tác giả bình luận: “Đội tuyển Indonesia được hưởng lợi từ kết quả bốc thăm AFF Cup 2026. Điều may mắn là đoàn quân của HLV John Herdman tránh được bảng tử thần khi chỉ nằm ở nhóm hạt giống thứ 3.

Ban đầu, nhiều người lo lắng Indonesia sẽ nằm ở bảng đấu khó khăn nhưng việc tránh được Thái Lan (đội vô địch AFF Cup nhiều lần nhất) và Malaysia (đối thủ truyền kiếp) là điều đáng mừng với bóng đá Indonesia”.

Tờ CNN Indonesia có bài viết: “Indonesia nằm chung bảng với đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Việt Nam”. Họ thừa nhận “Những chiến binh sao vàng” luôn là đối thủ lớn của đội tuyển Indonesia ở đấu trường AFF Cup.

Tờ báo của Indonesia bình luận: “Indonesia đã trải qua 5 trận đấu liên tiếp không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Năm 2024, hai đội đều nằm cùng bảng B. Kết quả là Indonesia không thể vượt qua vòng bảng sau khi để thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, Indonesia cũng bị loại ở bán kết AFF Cup 2022. Sau trận hòa 0-0 ở Jakarta, đội bóng của HLV Shin Tae Yong đã thua 0-2 trong trận tái đấu tại Hà Nội.

Indonesia không thể giành chiến thắng trong 5 trận gần nhất gặp tuyển Việt Nam ở AFF Cup (Ảnh: Minh Quân).

Indonesia cũng từng nằm chung bảng với Việt Nam ở AFF Cup 2020. Khi đó, Indonesia đứng đầu bảng, còn đội tuyển Việt Nam xếp nhì. Tuy nhiên, Garuda (biệt danh của Indonesia) cũng bất lực trong trận hòa 0-0 trước “Những chiến binh sao vàng”.

Chuỗi trận không thắng của Indonesia bắt đầu từ trận lượt về AFF Cup 2016 khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Trước đó, trong trận lượt đi, Garuda đã thắng 2-1. Đó cũng là lần gần nhất Indonesia đánh bại đối thủ này.

Tuy nhiên, Indonesia đều chiếm ưu thế khi đối diện với đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 (thắng 1-0) và vòng loại World Cup 2026 (thắng 1-0 và 3-0)”.

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “Trận đấu với đội tuyển Việt Nam là bài kiểm tra quan trọng với tân HLV trưởng đội tuyển Indonesia, John Herdman”.

AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay sau khi World Cup 2026 khép lại. Ở vòng bảng, các đội bóng sẽ thi đấu luân phiên trên sân nhà và sân khách. Các vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt.