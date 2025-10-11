Đội tuyển Pháp và Đức thắng tưng bừng ở vòng loại World Cup 2026

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 11/10 (Ảnh: UEFA).

Ở trận đấu trên sân Parc des Princes (Paris, Pháp), đoàn quân HLV Didier Deschamps nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép đội khách Azerbaijan bằng lối chơi tốc độ cùng những pha phối hợp chính xác. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự kín kẽ, Azerbaijan đã không để thủng lưới trong 45 phút thi đấu chính thức.

Pháp áp đảo hoàn toàn Azerbaijan, thắng 3-0 và duy trì mạch toàn thắng ở bảng D (Ảnh: Getty).

Phải chờ đến phút 45+2, Kylian Mbappe mới có thể phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng đầy tốc độ và kỹ thuật. Cú sút hiểm hóc bằng chân phải của tiền đạo người Pháp đưa bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn Mahammadaliyev.

Với lợi thế dẫn bàn, đoàn quân HLV Deschamps "thừa thắng xông lên" trong hiệp hai. Phút 69, cách biệt 2 bàn được thiết lập, Mbappe thực hiện quả tạt chuẩn xác để Adrien Rabiot bật cao đánh đầu tung lưới Azerbaijan, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 15 phút sau, Florian Thauvin (cầu thủ vừa vào thay Mbappe) khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng xoáy vào góc phải, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Azerbaijan dù cố gắng tìm kiếm bàn danh dự trong những phút còn lại của trận đấu nhưng không thể tạo ra khác biệt trước sức mạnh vượt trội của đội tuyển Pháp.

Giành trọn vẹn 3 điểm, đội tuyển Pháp củng cố ngôi đầu bảng D với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội tuyển Đức sớm chiếm ưu thế trên sân nhà Prezero Arena. Ngay ở phút thứ 4, Serge Gnabry dứt điểm tung lưới Luxembourg nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi để bóng chạm tay trước đó.

Không để khán giả nhà phải đợi lâu, phút 12, David Raum có pha đá phạt đẹp mắt để mở tỷ số trận đấu. Trong lúc loay hoay tìm kiếm bàn gỡ, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với Luxembourg. Phút 20, hậu vệ Dirk Carlson để bóng chạm tay trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội khách vào thế chơi với 10 người.

Trên chấm 11m, tiền vệ Joshua Kimmich đã thể hiện bản lĩnh bằng cú sút quyết đoán, bóng găm thẳng vào góc phải khung thành, dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Với lợi thế nhân sự rõ rệt, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann đã làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo ra một áp lực nghẹt thở lên hàng phòng ngự của Luxembourg.

Bước sang hiệp hai, với lợi thế dẫn trước và hơn người, đội tuyển Đức đã chủ động thi đấu chậm lại nhưng vẫn duy trì kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Không mất nhiều thời gian để "Cỗ xe tăng" tìm được bàn thắng tiếp theo. Phút 48, sau nhiều nỗ lực, Serge Gnabry cuối cùng cũng được ăn mừng bàn thắng hợp lệ của riêng mình, nâng tỷ số lên 3-0.

Đức thắng thuyết phục Luxembourg dù thử nghiệm đội hình toàn cầu thủ trẻ (Ảnh:Getty).

Chỉ hai phút sau, Kimmich đã hoàn tất một ngày thi đấu trong mơ khi ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân anh. Cú dứt điểm chính xác này đã ấn định chiến thắng 4-0 thuyết phục cho đoàn quân của HLV Nagelsmann.

Với chiến thắng tưng bừng trước Luxembourg, đội tuyển Đức đã chính thức vươn lên dẫn đầu bảng A với hiệu số bàn thắng bại ấn tượng +4 sau khi ghi tổng cộng 7 bàn chỉ sau ba trận đấu.

Kết quả thuyết phục này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Nagelsmann lấy lại tinh thần sau khởi đầu có phần không ổn định, mà còn khẳng định mạnh mẽ vị thế của họ là ứng viên hàng đầu cho tấm vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 khu vực châu Âu.