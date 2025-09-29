Ryder Cup là giải golf đồng đội hấp dẫn nhất thế giới, diễn ra theo chu kỳ hai năm/lần, giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển các ngôi sao châu Âu. Giải đấu cũng được tổ chức luân phiên ở nước Mỹ và ở châu Âu.

Đội tuyển châu Âu vô địch Ryder Cup 2025 (Ảnh: AFP).

Năm nay, Ryder Cup được tổ chức tại New York (Mỹ). Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn trước giờ giải đấu khởi tranh, nhưng đội tuyển các ngôi sao châu Âu thành công hơn trong quá trình giải diễn ra.

Chiến thắng đến với đội tuyển các ngôi sao châu Âu sau khi Shane Lowry (Ireland) có trận hòa quan trọng trước Russell Henley (Mỹ) trong ngày thi đấu cuối cùng, kết thúc lúc rạng sáng nay (29/9, theo giờ Việt Nam).

Trước đó, đội tuyển châu Âu đã có những trận thua của McIlroy (Bắc Ireland) và Jon Rahm (Tây Ban Nha) khiến họ lâm vào thế bất lợi.

Tuy nhiên, sau đó Ludvig Aberg (Thụy Điển) giành chiến thắng trước Patrick Cantlay (Mỹ), Matt Fitzpatrick (Anh) hòa Bryson DeChambeau (Mỹ). Họ dần giúp đội tuyển châu Âu lật ngược tình thế, trước khi có trận đấu xuất sắc nói trên của Shane Lowry.

Chung cuộc, đội tuyển các ngôi sao châu Âu giành chiến thắng 15-13, giành ngôi vô địch.