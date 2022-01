Đội tuyển Argentina bất ngờ gạch tên Messi ở vòng loại World Cup

Ngày 20/1, HLV trưởng Argentina Lionel Scaloni đã triệu tập 27 cầu thủ cho đội hình chuẩn bị thi đấu hai trận với Chile (28/1) và Colombia (2/2) tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mà không có tên ngôi sao Lionel Messi. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, tuyển Argentina không triệu tập ngôi sao sáng nhất của mình để chinh chiến tại các giải đấu lớn.

Theo thống kê, Messi đá 158 trận cho đội tuyển Argentina, ghi 80 bàn và kiến tạo 51 lần kể từ khi ra mắt vào năm 2005. Siêu sao sinh năm 1987 cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử của đội tuyển xứ sở Tango.

Messi vắng mặt trong đội hình đội tuyển Argentina tham dự vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, việc HLV Scaloni quyết định gạch tên Messi khỏi đội tuyển Argentina lần này có nhiều lý do. Đầu tiên là "đội tuyển xứ Tango" đã chính thức giành vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar sớm 4 vòng đấu, nên các trận đấu còn lại chỉ mang tính thủ tục.

Trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Argentina hiện có 29 điểm sau 13 trận, kém đội đầu bảng Brazil 6 điểm. Sau hai trận với Colombia và Chile, Argentina vẫn còn 2 trận thủ tục khác gặp Venezuela và Ecuador.

Lý do thứ hai là do chính phong độ của Messi, khi từ đầu năm nay anh vẫn chưa hề ra sân phút nào trong màu áo PSG do gặp chấn thương cũng như mắc Covid-19. HLV Scaloni một mặt muốn để Messi ở lại đội bóng thủ đô Paris nhằm giúp anh có thêm các buổi tập nhằm hồi phục thể lực khi đối mặt những thách thức mới cùng PSG, mặt khác có cơ hội thử nghiệm đội hình mới.

Vào cuối tuần này, nhiều khả năng Messi sẽ ra sân trận đầu tiên trong năm 2022 cho PSG khi đội chủ sân Parc des Princes sẽ tiếp đón Reims ở vòng 22 Ligue 1.