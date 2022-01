Vợ con đòi trở về Tây Ban Nha, Messi vẫn quyết ở lại PSG

Theo tờ The Sun, tiền đạo Lionel Messi sẽ không tạo ra cú sốc bằng cách trở lại Barcelona bất chấp vợ của ngôi sao người Argentina tuyên bố không thích cuộc sống ở Pháp.

Cầu thủ 34 tuổi rời sân Nou Camp vào mùa hè năm ngoái sau khi cuộc khủng hoảng tài chính của Barcelona khiến anh phải chuyển đến Paris Saint Germain theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng chỉ mới nửa mùa giải đầu tiên ở thủ đô nước Pháp, ngôi sao người Argentina được đồn đoán sẽ trở lại CLB xứ Catalan.

Vợ và 3 con trai không hạnh phúc với cuộc sống ở Pháp, nhưng Messi vẫn sẽ ở lại PSG cho đến hết hạn hợp đồng.

Những tin đồn ngày càng lớn hơn khi có thông tin Antonela Roccuzzo, vợ của Messi nói với anh rằng cô ấy không hạnh phúc ở thủ đô Paris và gây áp lực buộc chồng trở lại Barcelona. Ba cậu con trai của Messi cũng được cho là đang gặp khó khăn trong việc học tiếng Pháp và cảm thấy nhớ bạn bè của mình ở Barcelona, trong khi Antonela rất nhớ cuộc sống và thời tiết ở xứ Catalan.

Bạn bè và đồng đội cũ của Messi là Xavi và Dani Alves cũng đang cố gắng thuyết phục ngôi sao người Argentina trở lại sân Nou Camp.

Tuy nhiên, bất chấp những lý do trên, tờ The Sun khẳng định cầu thủ từng 7 lần giành Quả bóng vàng sẽ rời đội bóng Ligue 1 chỉ sau một mùa giải. Messi đã không đạt được đỉnh cao như mong đợi ở giải đấu hàng đầu nước Pháp khi mới ghi một bàn thắng ở giải đấu này, và hiện tại đang bị ảnh hưởng phong độ do gặp chấn thương và mắc Covid-19.

Hợp đồng của Messi tại sân Parc des Prince sẽ kéo dài đến năm 2023 và cầu thủ 34 tuổi được cho là tôn trọng hợp đồng của mình với đội bóng thủ đô Paris.

Rạng sáng nay, Lionel Messi chỉ về nhì ở cuộc đua danh hiệu FIFA The Best 2021 (Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm) đứng sau Lewandowski.