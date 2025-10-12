Đội trưởng Indonesia phẫn nộ vì trọng tài Trung Quốc "thiếu tôn trọng"

Đội trưởng đội tuyển Indonesia, Jay Idzes, đã công khai chỉ trích trọng tài Ma Ning sau thất bại 0-1 trước Iraq, trận đấu quyết định tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Idzes không chỉ bày tỏ sự thất vọng về các quyết định gây tranh cãi mà còn lên án thái độ thiếu chuyên nghiệp của vị trọng tài người Trung Quốc.

Trận đấu diễn ra vào sáng rạng sáng 12/10 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động King Abdullah Sports City, Jeddah (Saudi Arabia), đã chứng kiến nhiều tình huống gây tranh cãi từ trọng tài Ma Ning. Những quyết định của vị trọng tài người Trung Quốc được cho là đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Thất bại này đã khiến Indonesia đứng cuối bảng B, chính thức bị loại khỏi giải đấu và tan vỡ giấc mơ World Cup 2026.

Các cầu thủ Indonesia cho rằng họ bị xử ép ở trận gặp Iraq (Ảnh: Bola).

“Chúng tôi đã chơi rất tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng không thể tự thưởng cho mình bằng cách ghi bàn”, Idzes chia sẻ sau trận đấu.

Hậu vệ đang khoác áo Sassuolo tại Serie A khẳng định toàn đội đã thể hiện sự chuyên nghiệp, tôn trọng mọi quyết định của trọng tài dù có nhiều nghi vấn. “Tôi luôn cố gắng tôn trọng mọi người, trọng tài, ban tổ chức, tất cả mọi người, nhưng hôm nay, theo tôi, có một số điều không ổn. Cuối cùng, quyết định vẫn nằm trong tay trọng tài, vì vậy chúng tôi phải chấp nhận thôi”, Idzes nói.

Điểm nhấn trong lời chỉ trích của Idzes là việc trọng tài Ma Ning từ chối bắt tay sau tiếng còi mãn cuộc. Anh cho rằng đây là một hành động thiếu tôn trọng, đi ngược lại tinh thần thể thao.

“Khi trận đấu kết thúc, tôi muốn bắt tay trọng tài, nhưng họ từ chối. Tôi luôn cố gắng tôn trọng trọng tài. Tôi có mặt trên sân, và tôi đảm bảo tất cả các cầu thủ tránh xa trọng tài. Tôi cố gắng lịch sự với họ. Và mặc dù họ đưa ra một số quyết định không có lợi cho chúng tôi, chúng tôi vẫn phải tôn trọng họ”, Idzes nhấn mạnh.

Cổ động viên Indonesia ném chai lọ, cốc nhựa xuống sân để phản đối trọng tài (Ảnh: Bola).

Bất chấp những diễn biến gây ức chế, cầu thủ 25 tuổi này vẫn bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường của các đồng đội. “Trận đấu này thực sự rất khó khăn vì ý nghĩa rất lớn, mọi người đều khát khao vì ai cũng muốn chiến thắng”, Idzes giải thích.

“Thật khó để suy ngẫm ngay lúc này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi tự hào về các đồng đội. Trong trận đấu với Saudi Arabia, chúng tôi đã không chơi với phong độ tốt nhất, nhưng hôm nay, mọi người đã chiến đấu hết mình. Hầu hết thời gian, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng không thể chuyển hóa điều đó thành kết quả”, đội trưởng Indonesia nói thêm.