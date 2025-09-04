Đội hình 11 ngôi sao chất lượng với giá… 0 đồng

Thủ môn

Lukasz Fabianski (40 tuổi)

Sau 7 năm gắn bó với West Ham, Fabianski chính thức rời sân London vào mùa hè này. Dù đã bước sang tuổi 40, thủ thành người Ba Lan vẫn duy trì phong độ ổn định. Anh từng nhiều mùa là lựa chọn số một ở các CLB tại giải Ngoại hạng Anh và hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa.

Tomiyasu vẫn chưa tìm được bến đỗ mới khi rời Arsenal (Ảnh: Getty).

Hậu vệ

Takehiro Tomiyasu (26 tuổi)

Bất ngờ rời Arsenal khi vẫn còn một năm hợp đồng, Tomiyasu chọn cách thanh lý sớm để tìm bến đỗ mới. Cầu thủ người Nhật Bản nổi tiếng với sự đa năng, có thể chơi cả hai cánh và trung vệ, từng nhiều lần được HLV Mikel Arteta sử dụng trong các trận đấu lớn.

Craig Dawson (34 tuổi)

Lão tướng người Anh chia tay West Ham sau nhiều mùa giải thi đấu ổn định. Dawson là mẫu trung vệ mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dạn tại giải Ngoại hạng Anh và từng góp công lớn trong hành trình đưa West Ham lên ngôi vô địch Europa Conference League 2023.

Kurt Zouma (29 tuổi)

Đồng đội cũ của Dawson tại West Ham, Zouma cũng chưa tìm được bến đỗ mới. Trung vệ người Pháp có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn. Anh từng vô địch Champions League và Premier League trong màu áo Chelsea. Giờ đây, Zouma vẫn còn hữu dụng khi anh chưa tới 30 tuổi.

Sergio Reguilon (28 tuổi)

Sau nhiều năm bị đem cho mượn tại Atletico Madrid, Man Utd và Brentford, Reguilon cuối cùng cũng chính thức rời Tottenham. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công và là hậu vệ biên tiềm năng khi mới gia nhập Spurs từ Real Madrid.

Christian Eriksen vẫn hữu dụng với các CLB ở nửa dưới Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Tiền vệ

Christian Eriksen (32 tuổi)

Tiền vệ người Đan Mạch vừa từ chối lời mời từ CLB Wrexham tại hạng nhất Anh để chờ cơ hội tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất châu Âu. Eriksen nổi tiếng với khả năng sáng tạo và sút phạt. Sau khi vượt qua biến cố ngừng tim tại Euro 2020, anh đã trở lại đầy nghị lực, khoác áo Brentford rồi Man Utd.

Alex Oxlade-Chamberlain (32 tuổi)

Từng là tài năng sáng giá của bóng đá Anh, Chamberlain đã chơi cho cả Arsenal và Liverpool. Anh có 35 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và góp mặt trong nhiều giải đấu lớn. Sau khi rời Besiktas, cựu tiền vệ này đang được Birmingham quan tâm. Nhiều khả năng anh sẽ phải xuống chơi ở giải hạng nhất Anh để tìm lại cơ hội thi đấu thường xuyên.

Dele Alli (29 tuổi)

Ngôi sao một thời của Tottenham, Alli từng được kỳ vọng trở thành trụ cột lâu dài của tuyển Anh với 37 lần ra sân. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sa sút nghiêm trọng trong những năm gần đây. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Como (Italy), Alli vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Anh chỉ mới ra sân đúng một trận đấu chuyên nghiệp kể từ tháng 2/2023, và cần gấp rút trở lại với nhịp độ thi đấu.

Tiền đạo

Willian (37 tuổi)

Sau lần thứ hai chia tay Fulham, Willian nhiều khả năng trở lại Brazil để khép lại sự nghiệp. Dù đã ngoài 35, cựu cầu thủ Chelsea và Arsenal vẫn giữ được kỹ thuật, tốc độ và sự tinh quái, từng là nỗi ác mộng của nhiều hậu vệ cánh ở giải Ngoại hạng Anh

Hakim Ziyech (32 tuổi)

Nhà vô địch Champions League 2021 (cùng Chelsea), Ziyech vừa rời CLB Al-Duhail (Qatar) sau khi mãn hạn hợp đồng. Tiền đạo người Morocco từng là ngòi nổ sáng tạo ở Ajax và Chelsea, nổi bật với những cú sút xa và khả năng chuyền bóng chuẩn xác. Hiện anh đang cân nhắc điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Patrick Bamford (31 tuổi)

Bamford chấm dứt hợp đồng với Leeds United mùa hè này sau khi không còn được trọng dụng dưới thời HLV Daniel Farke. Tiền đạo người Anh từng góp công lớn ở Leeds khi từng ghi 17 bàn ở mùa giải 2020/21. Anh cũng từng một lần khoác áo đội tuyển Anh.