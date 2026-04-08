Đội bóng Thái Lan gây bất ngờ ở Cúp C2 châu Á, có cơ hội chạm trán Ronaldo

Điều đáng chú ý hơn nữa, trận bán kết lượt đi khu vực phía Đông (tại Cúp C2 châu Á mùa này, các đội thi đấu từ vòng bảng đến bán kết theo 2 khu vực, phía Đông và phía Tây châu lục. Đến trận chung kết, đại diện của 2 khu vực này sẽ gặp nhau) diễn ra ở Osaka (Nhật Bản).

Muhsen Al-Ghassani ghi bàn duy nhất cho Bangkok United (Ảnh: Bangkok United).

Dù thi đấu trên sân đối phương trong buổi chiều tối nay (8/4), nhưng Bangkok United vẫn chơi rất hay. Phút 15, Bangkok United được hưởng quả phạt đền, sau tình huống phạm lỗi trong khu cấm địa của hậu vệ Gamba Osaka.

Từ chấm 11m, ngoại binh người Oman Muhsen Al-Ghassani thực hiện thành công, ghi bàn giúp Bangkok United dẫn trước 1-0.

Tỷ số này được đội bóng Thái Lan giữ nguyên cho đến hết trận, giúp cho họ có lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về, diễn ra vào ngày 15/4 tới đây, ở sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan).

Thậm chí, cuối trận, Gamba Osaka còn chịu thiệt thòi lớn, sau khi hậu vệ Nakatani của đội này nhận thẻ đỏ ở phút 74, chắc chắn bị “treo giò” ở trận lượt về sau đây một tuần.

Đội bóng Thái Lan phòng ngự rất tốt trong trận bán kết lượt đi (Ảnh: Bangkok United).

Cơ hội giành vé lọt vào trận chung kết của Bangkok United hiện quá lớn. Từ đó, các cầu thủ của đội bóng Thái Lan có cơ hội đối đầu với siêu sao Cristiano Ronaldo trong trận chung kết toàn giải.

CLB Al-Nassr (Saudi Arabia) của Ronaldo vẫn đang có mặt tại vòng tứ kết khu vực phía Tây. Do xung đột tại Trung Đông, nên các trận đấu ở khu vực phía Tây phải tạm hoãn. Trong thời gian tới, khi các trận cầu này được nối lại, CLB Al-Nassr của Ronaldo sẽ tiếp tục cạnh tranh vé vào chung kết.

Bangkok United là đội bóng sở hữu khá nhiều ngôi sao của bóng đá Thái Lan như tiền đạo Teerasil Dangda, tiền vệ Pokklaw Anan, Thitiphan Puangchan, Weerathep Pomphan, trung vệ nhập tịch Manuel Bihr…

Một khi những cầu thủ này lọt vào trận chung kết Cúp C2 châu Á, được đối đầu với Ronaldo ở một trận đấu quốc tế chính thức, đấy sẽ là dịp hiếm gặp đối với giới cầu thủ Đông Nam Á.