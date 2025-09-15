CLB Nam Định ngược dòng thành công tại giải bóng đá U17 quốc gia 2025

U17 Nam Định có màn lội ngược dòng trước đội U17 Công an Hà Nội (CAHN), để giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

U17 Nam Định (áo trắng) có chiến thắng trong buổi chiều 15/9 (Ảnh: VFF).

Đức Huy giúp U17 CAHN vươn lên dẫn trước ở phút 21. Nam Định sau đó nỗ lực tấn công, nhưng phải nhờ những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, đội bóng trẻ thành Nam mới tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha hãm thành.

Cuộc lội ngược dòng của U17 Nam Định chỉ diễn ra trong những phút cuối. Người hùng đem về chiến thắng cho U17 Nam Định là Tuân Hoàn, khi cầu thủ này lập cú đúp bàn thắng, ở các phút 84 và 90. Qua đó, anh mang trọn 3 điểm đầy ngoạn mục về cho U17 Nam Định.

Giải đấu chính thức khai mạc chiều 15/9 (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu còn lại trong buổi chiều nay, thuộc bảng A vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025, đội chủ nhà U17 TPHCM thắng U17 SHB Đà Nẵng 1-0.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu này đến ở phút 9. Nguyễn Lê Quang Khôi của U17 TPHCM chuyền bóng từ biên vào trung lộ, bóng dội Chi Dân bên phía U17 SHB Đà Nẵng vào lưới, vô tình giúp đội U17 TPHCM ghi bàn.