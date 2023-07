Djokovic: "Tôi sẽ chiến đấu để giành thêm Grand Slam"

Chia sẻ với tờ Sport Klub của Serbia, Djokovic cho biết: "US Open và Davis Cup là những giải quan trọng nhất với tôi trong phần còn lại của năm 2023. Tôi hy vọng bản thân luôn khỏe mạnh, năng động, sẵn sàng, mạnh mẽ, để có thể chiến đấu cho một danh hiệu Grand Slam khác.

Novak Djokovic khát khao vô địch US Open 2023 (Ảnh: AP).

Tôi rất mong được trở lại New York. Trong suốt sự nghiệp, tôi chơi hay nhất trên mặt sân cứng, dù sân cỏ cũng trở thành mặt sân yêu thích của tôi trong vài năm qua. Nhưng nhìn chung, những sự kiện mà tôi thành công nhất là những giải sân cứng".

Năm ngoái do không tiêm vaccine Covid-19, Novak Djokovic đã không thể góp mặt ở US Open cũng như các giải đấu ở Bắc Mỹ. Năm nay, những hạn chế về Covid-19 tại Bắc Mỹ đã được gỡ bỏ, Djokovic có cơ hội để giành Grand Slam thứ 24 tại US Open 2023.

US Open 2023 sẽ diễn ra từ 28/8 đến 10/9 tại New York (Mỹ), Alcaraz đang là đương kim vô địch giải đấu này. Trước khi bước vào Grand Slam cuối cùng trong năm, Djokovic cơ hội tích lũy điểm số ở các giải ATP Masters 1000 tại Bắc Mỹ như Roger Cup (5/8 đến 13/8), Cincinnati Masters (14/8 đến 22/8).

Lần cuối cùng Djokovic dự US Open là vào năm 2021, khi anh thua Daniil Medvedev ở trận chung kết. Thất bại đó khiến Nole vỡ mộng giành Calendar Slam (4 chức vô địch Grand Slam trong một năm dương lịch), dù trước đó anh đã lên ngôi ở Australian Open, Roland Garros và Wimbledon.

Chú của Rafael Nadal, ông Toni Nadal đánh giá Djokovic là người duy nhất có thể ngăn đà thăng tiến của Carlos Alcaraz: "Thành thật mà nói, tôi tin vào hiện tại chỉ có Djokovic ngăn cản được Alcaraz.

Tuy nhiên Djokovic không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao nữa. Chính vì vậy, tôi nghĩ các cổ động viên quần vợt Tây Ban Nha sẽ có nhiều cơ hội để ăn mừng chiến thắng hơn nữa".

HLV Juan Carlos Ferrero tiết lộ bí quyết giúp cậu học trò Carlos Alcaraz vô địch Wimbledon 2023: "Mọi người đều biết về chiến thắng của chúng tôi, nhưng đằng sau đó là rất nhiều giờ làm việc. Khi bắt đầu Wimbledon, chúng tôi biết để vô địch sẽ có nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi có động lực hơn sau khi lên ngôi ở London Open.

Alcaraz được đánh giá rất cao sau khi lên ngôi ở Wimbledon 2023 (Ảnh: AP).

Alcaraz bắt đầu trận chung kết Wimbledon không tốt lắm, nhưng điều này đã làm thức tỉnh những gì mà cậu ấy đã trải qua tại bán kết Roland Garros. Chúng tôi có lý do để phấn khích và nghĩ điều lớn lao cùng với Carlos. Cậu ấy đưa chúng tôi trải những cảm xúc tuyệt vời và thật khó để diễn tả nó bằng lời nói.

Alcaraz tiếp thu rất nhanh khi chúng tôi học cách chơi của Murray, Federer và Djokovic trên mặt sân cỏ qua các đoạn video".