Hành trình bứt phá của tay vợt gốc Việt tại Australian Open

Chỉ một năm trước, Learner Tien bước vào vòng loại Australian Open 2025 với tư cách một cái tên gần như vô danh, xếp hạng 121 thế giới. Tay vợt trẻ người Mỹ khi đó phải chật vật vượt qua loạt tie-break ở set hai trước Gregoire Barrere để tránh bị loại ngay trận đầu tiên, tại giải Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của anh ngoài US Open.

Learner Tien năm thứ hai liên tiếp ghi dấu ấn mạnh tại Australian Open (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, chỉ hai tuần sau, Tien đã trở thành tâm điểm chú ý tại Melbourne Park. Anh tiến vào vòng bốn của vòng đấu chính, với điểm nhấn là màn trình diễn năm set đầy kịch tính trước cựu số 1 thế giới Daniil Medvedev ở vòng hai, khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, góp phần định hình sự nghiệp còn rất non trẻ của tay vợt này.

Ba danh hiệu ATP Challenger giúp Tien cải thiện đáng kể thứ hạng, song dấu ấn lớn nhất vẫn là việc anh khiến Medvedev, bậc thầy trong việc khắc chế đối thủ trên ATP Tour, rơi vào thế lúng túng. Năm 2024, tay vợt người Nga còn cách chức vô địch Australian Open đúng một set, nhưng chỉ một năm sau lại bị làm khó bởi một tay vợt thuận tay trái 19 tuổi, cao 1m80.

Kết quả ấy có gây bất ngờ? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, một năm sau thời khắc ấy, Tien đã ở một vị thế hoàn toàn khác. Nhà đương kim vô địch Next Gen ATP Finals đang sở hữu thành tích 5 thắng, 4 thua trước các tay vợt Top 10, và chỉ ba tuần trước đã vươn lên vị trí cao nhất sự nghiệp, số 26 thế giới. Chiến thắng trước Medvedev năm ngoái vì thế không còn bị xem là hiện tượng nhất thời. Thực tế, tay vợt 20 tuổi đã tiếp tục đánh bại Medvedev thêm một lần nữa vào chủ nhật (25/1) trên chính mặt sân nơi anh từng tạo địa chấn trước đó.

“Hoàn cảnh năm nay rất khác so với năm ngoái. Sau một năm, tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả với tư cách một con người lẫn một tay vợt. Việc phải tự lập nhiều hơn trong suốt năm qua khiến tôi quen dần với cuộc sống này, với việc di chuyển và thi đấu một mình nhiều hơn. Nhờ đó, tôi trưởng thành không chỉ trong quần vợt mà cả trong cuộc sống”, Tien chia sẻ với ATPTour.com.

Với những tay vợt trẻ như Tien hay Joao Fonseca sớm tạo dấu ấn trên ATP Tour, người ta đôi khi quên rằng họ thực sự vẫn còn rất trẻ. Tien mới chỉ 20 tuổi, lẽ ra vẫn đang theo học tại Đại học Nam California, nơi anh từng theo học một học kỳ, nếu không quyết định chuyển sang con đường chuyên nghiệp sớm. Thay vì cuộc sống sinh viên bình thường, anh đang chu du khắp thế giới, thi đấu trước hàng triệu khán giả và thường xuyên đối đầu với những ngôi sao hàng đầu của làng quần vợt.

Người hâm mộ Learner Tien ăn mừng sau chiến thắng của anh trước Medvedev tại tứ kết hôm 25/1 (Ảnh: Getty).

“Tôi nghĩ mình đã dần chấp nhận rằng đây là cuộc sống của tôi, và hy vọng nó sẽ kéo dài trong nhiều năm tới. Mọi thứ diễn ra từ từ. Không phải kiểu một sáng thức dậy và đột nhiên mọi thứ đều hòa nhập. Nhưng trong khoảng một năm qua, tôi đã quen dần với bình thường mới ấy”, Tien nói.

"Bình thường mới" trên sân đấu thực sự bắt đầu từ Melbourne. Việc lọt vào vòng bốn Australian Open năm ngoái chỉ là dấu hiệu khởi đầu. Điểm khác biệt lớn nhất hiện tại là Tien đã tích lũy được những bài học quý giá từ mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên ATP Tour, đặc biệt sau khi cựu số 2 thế giới Michael Chang gia nhập đội ngũ huấn luyện của anh vào giữa mùa trước.

“Tôi nghĩ mình đã toàn diện hơn. Tôi không chơi khác hoàn toàn so với trước, nhưng có lẽ đã bớt mang dáng dấp của một tay nghiệp dư. Một năm kinh nghiệm rõ ràng rất có ích”, Tien cho biết.

Sự tự tin sớm của Tien trước các đối thủ đẳng cấp cao đến từ việc anh đã tiếp xúc với những tay vợt hàng đầu từ rất sớm. Khi còn nhỏ, Tien thường xuyên tập luyện cùng Sam Querrey và Steve Johnson tại Carson. Trong một buổi phỏng vấn trên ESPN, các nhà sản xuất đã chiếu lại những đoạn băng cũ ghi lại cảnh Tien khi mới 12 đến 13 tuổi đánh bóng cùng hai đàn anh.

“Ngay từ lúc đó, bạn đã có thể thấy có điều gì đó khác biệt. Những quả bóng của chúng tôi không ảnh hưởng đến cậu ấy như với hầu hết các tay vợt trẻ cùng tuổi. Khả năng bắt thời điểm đánh bóng của Tien thật đáng kinh ngạc”, Johnson kể.

Learner Tien đang dần khẳng định bản thân tại các giải đấu lớn trên thế giới (Ảnh: Getty).

Không chỉ gây ấn tượng về kỹ thuật, Tien còn được đánh giá cao ở thái độ và cách ứng xử. “Cậu ấy luôn trầm lặng nhưng tích cực, không bao giờ tỏ ra tiêu cực. Cậu ấy tiếp nhận mọi thứ bạn đưa ra và thường trả lại với chất lượng rất cao”, Johnson nói.

Khi khoảng 15 đến 16 tuổi, Tien đã có thể chơi các pha bóng cuối sân ngang ngửa với Johnson và Querrey. “Mọi thứ gần như là 50-50. Cậu ấy giỏi đến mức đó. Tiềm năng của cậu ấy là vô hạn, đặc biệt khi có Michael Chang trong đội. Tinh thần làm việc của cậu ấy thật đáng kinh ngạc”, Johnson nhớ lại.

Tại Australian Open năm nay, hành trình của Learner Tien dừng lại ở tứ kết sau thất bại trước Alexander Zverev vào sáng 27/1. Dẫu vậy, việc lọt vào top 8 tay vợt tại giải Grand Slam đầu năm và liên tiếp tạo dấu ấn trước những tay vợt hàng đầu thế giới vẫn được xem là một bước tiến mới trong sự nghiệp của tay vợt 20 tuổi, người đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ quần vợt đỉnh cao.