Djokovic cảm kích khi được 45.000 người ủng hộ dự US Open

Một bản kiến nghị trực tuyến của trang Change.org đã nhận được hàng nghìn chữ ký ủng hộ Novak Djokovic được phép thi đấu US Open 2022 diễn ra tại New York (Mỹ), kể cả khi tay vợt người Serbia không tiêm vaccine Covid-19.

Tính đến hết ngày 31/7, gần 45.000 chữ ký kêu gọi Chính phủ Mỹ cho phép tay vợt người Serbia dự US Open, bất chấp lệnh cấm dự giải này khi chưa tiêm vaccine phòng Covid-19.

Djokovic đang là á quân US Open, sau khi thua Medvedev ở trận chung kết năm ngoái (Ảnh: AP).

Chia sẻ trước báo giới, Djokovic xúc động: "Tôi chỉ muốn dành một chút thời gian để nói rằng tôi rất biết ơn khi thấy nhiều thông điệp ủng hộ và yêu thương từ khắp nơi trên thế giới những ngày qua.

Tôi đã không nghĩ rằng điều đó xảy ra. Đó là lý do khiến tôi thực sự xúc động. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cảm giác thật đặc biệt khi mọi người ủng hộ sự nghiệp quần vợt của tôi một cách đầy yêu thương và chỉ mong muốn tôi tiếp tục thi đấu".

Ngày hôm qua, cộng đồng người Serbia tại Mỹ đã gửi thư đến tổng thống Mỹ Joe Biden và mong muốn Novak Djokovic được tạo điều kiện để dự US Open 2022 (diễn ra từ 29/8 đến 11/9).

Một bức thư gửi ông Biden có đoạn: "US Open sẽ không còn là giải Grand Slam lớn nhất thế giới nếu thiếu Novak Djokovic. Djokovic, người từng ba lần vô địch, sẽ mang tới lợi ích kinh tế và giá trị thương hiệu.

Djokovic không gây ra lo ngại an ninh nào, điều đã được thể hiện khi anh ấy vô địch Wimbledon ở London. Anh ấy là hình mẫu và nguồn cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới".

Djokovic có tên trong danh sách đăng ký của Ban tổ chức giải US Open 2022. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh phải có hộ chiếu vaccine, do vậy Hiệp hội Quần vợt Mỹ khẳng định sẽ tuân theo quy định này và không can thiệp để ưu ái cho bất cứ tay vợt nào tới New York thi đấu.