Cựu huyền thoại quần vợt John McEnroe chia sẻ trước báo giới: "Chúng ta phải tìm cách để Djokovic được tham dự US Open. Một huyền thoại quần vợt và là cựu vô địch của giải đấu không được tham dự giải đấu này thực sự là điều khó chấp nhận được. Nên nhớ cậu ấy vừa vô địch Wimbledon.

Djokovic khả năng cao sẽ không được dự US Open 2022 (Ảnh: AP).

Tôi không đồng ý với quyết định từ chối tiêm vaccine của Djokovic nhưng thật buồn nếu như chúng ta dùng lựa chọn ấy làm lý do để loại Djokovic khỏi US Open. Cậu ấy lỡ hẹn Australian Open nhưng thời điểm bây giờ đã rất khác rồi. Đại dịch đã qua đi và tôi nghĩ không hợp lý khi cấm Djokovic chơi tại US Open".

HLV của Djokovic, Goran Ivanisevic thì cho rằng học trò của mình đang bị đối xử bất công: "Djokovic xứng đáng vô địch Wimbledon, khi chơi một trận đấu tuyệt vời với Nick Kyrgios.

Thật vinh dự và tự hào khi được làm việc cùng Djokovic, một người đàn ông đã chinh phục mọi danh hiệu và khao khát thành công. Anh ấy đã có một năm khó khăn, không công bằng, nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với Nole".

Nếu không nhận được ưu ái đặc biệt nào, Djokovic gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở US Open và hai giải ATP Masters 1000 tại Mỹ sắp tới. Chính phủ Mỹ vẫn áp dụng lệnh cấm nhập cảnh với những người không tiêm vaccine phòng Covid-19 và Nole khó có thể là ngoại lệ.

Nadal dần bình phục chấn thương và sẵn sàng cho US Open 2022 (Ảnh: AP).

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Djokovic là Rafael Nadal vừa báo tin vui cho người hâm mộ khi tay vợt 22 lần giành danh hiệu Grand Slam đã chia sẻ một số khoảnh khắc về quá trình luyện tập của mình trước ngày tái xuất.

Nadal đã không thi đấu kể từ khi đánh bại Taylor Fritz trong trận tứ kết Wimbledon 2022 và buộc phải rút lui ở trận bán kết gặp Nick Kyrgios do chấn thương bụng.

Nadal dự kiến sẽ trở lại trong tuần tới khi đăng ký tham dự giải Canada Open 2022. Đây là cơ hội để tay vợt người Tây Ban Nha tập dượt trước US Open 2022 (diễn ra từ 29/8 đến 11/9 tại New York).