“Thẻ đỏ của Đình Bắc là xúc tác giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc”

Ông Trần Anh Tú chia sẻ rằng khi nhìn 10 cầu thủ U23 Việt Nam kiên cường chống chọi với 11 cầu thủ Hàn Quốc, thật sự rất xúc động. Đặc biệt, chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc là điều đáng tiếc, nhưng nó cũng vô tình trở thành chất xúc tác để các đồng đội càng gắn kết, càng chiến đấu đến cùng, để đưa trận đấu vào loạt luân lưu và giành tấm huy chương đồng (HCĐ) lịch sử.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (Ảnh: VFF).

Điều khiến ông xúc động nhất chính là cách toàn đội đứng dậy sau thất bại trước U23 Trung Quốc để bước vào trận tranh HCĐ. “Sau bán kết, tinh thần các cầu thủ sa sút lắm. Tôi và HLV Kim Sang Sik đều nói rất rõ, chỉ cho các bạn buồn một đêm, sáng hôm sau phải đứng dậy làm lại.

Ở trận tranh HCĐ, tôi không đòi hỏi thành tích, chỉ mong các bạn đá bằng tất cả ngọn lửa trong tim, để người hâm mộ và gia đình ở quê nhà được tự hào”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nói.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Tấm HCĐ này không chỉ là một kết quả, mà là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Đây sẽ là nền tảng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong chặng đường phía trước”.

Còn ở trận thua U23 Trung Quốc, vị trưởng đoàn U23 Việt Nam thẳng thắn nói đó là bài học quý giá: “Trận thua ấy nhắc chúng ta rằng ở đẳng cấp này, không được phép lơi lỏng dù chỉ một phút. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải trả giá”.

U23 Việt Nam có giải đấu nhiều cảm xúc (Ảnh: VFF).

Nhìn lại chặng đường 6 trận đấu với 5 chiến thắng, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định các cầu thủ đã vượt qua rất nhiều thử thách, thậm chí cả những đau đớn về thể xác vì chấn thương. Họ đá từng trận bằng tất cả khát vọng, và đó là lý do U23 Việt Nam có được hành trình vượt ngoài mong đợi.

“Trước khi bước vào giải, thật lòng mà nói, dù rất hy vọng nhưng tôi và nhiều người hâm mộ cũng không dám nghĩ U23 Việt Nam có thể đi xa như vậy. Các đối thủ đều vượt trội chúng ta về thể hình, thể lực lẫn trình độ.

Tuy nhiên, sau trận ra quân thắng U23 Jordan, đội đã thể hiện là một tập thể rất đồng đều, không có khoảng cách lớn giữa đội hình chính và dự bị. Thể lực tốt, nhưng quan trọng hơn là ý chí và tinh thần thi đấu thì không thể chê vào đâu được”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú chia sẻ.