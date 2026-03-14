Đình Bắc phung phí cơ hội, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng Ninh Bình

Trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình trên sân Ninh Bình tối nay (14/3) có ý nghĩa rất quan trọng với cả đội đầu bảng là CLB CAHN và đội xếp thứ 3 Ninh Bình.

Trận đấu giữa CLB CAHN (áo xanh) và Ninh Bình diễn ra rất hấp dẫn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bóng mới lăn 2 phút, đội bóng cố đô Hoa Lư đã thủng lưới từ sai lầm của trung vệ ngoại Marcelino. Cầu thủ này không chế hỏng đường chuyền về của đồng đội Trương Tiến Anh, giúp tiền đạo Alan ung dung sút bóng từ cự ly gần, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Chỉ sau đó chừng 8 phút, Alan gặp rủi ro. Anh chấn thương buộc phải rời sân, nhường chỗ cho ngôi sao của bóng đá nội Nguyễn Đình Bắc.

CLB CAHN thi đấu kiểm soát thế trận tốt hơn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Những phút còn lại của hiệp một, trận đấu tiếp tục sôi động, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Ở trận đấu này, CLB CAHN không giành quyền khống chế bóng áp đảo so với các trận đấu trước, nhưng họ vẫn rất hiệu quả.

Phút 63, tiền vệ trung tâm Lê Phạm Thành Long tung cú sút hiểm hóc từ khoảng 25m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Tiền đạo Đình Bắc luôn bị theo sát (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau đó, tiền đạo Đình Bắc của CLB CAHN có một vài tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm bên phía Ninh Bình, nhưng Đình Bắc chưa tìm lại duyên ghi bàn tại V-League.

Trong những phút cuối, Ninh Bình gây sức ép rất mạnh. Nỗ lực của đội bóng cố đô Hoa Lư được đền đáp ở phút 87. Trong tình huống này, Nguyễn Lê Phát chuyền bóng thông minh cho Gia Hưng lao xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip của CLB CAHN.

Gia Hưng dứt điểm chính xác, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Dù vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để giúp Ninh Bình tìm được bàn san bằng tỷ số. Chung cuộc, CLB CAHN thắng 2-1.

Đình Bắc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận đấu này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chiến thắng này giúp cho CLB CAHN bứt xa ở ngôi đầu bảng. HLV Mano Polking và các học trò hiện có 38 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm, hơn đội đứng thứ 3 Ninh Bình 10 điểm.

Ở cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay tại vòng 16 LPBank V-League 2025-2026, CLB Becamex TPHCM thắng CLB Hà Tĩnh 2-0, trên sân Gò Đậu (TPHCM). Các bàn thắng của Becamex TPHCM được thực hiện bởi Ngô Tùng Quốc ở phút 70 và Hugo Alves Miguel ở phút 86.