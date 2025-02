Đánh bại Wolves, Liverpool xây chắc ngôi đầu bảng

Liverpool giành chiến thắng chật vật trước Wolves ở trên sân nhà Anfield vào đêm 16/2. Các bàn thắng của Luiz Dias và Mohamed Salah trong hiệp một đã giúp The Kop có được lợi thế lớn. Tuy nhiên, Wolves vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, Matheus Cunha rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở giữa hiệp hai và khiến đội chủ nhà chịu áp lực lớn trong khoảng thời gian còn lại. Dẫu vậy, Liverpool đã bảo vệ được chiến thắng để xây chắc ngôi đầu bảng.

Liverpool có chiến thắng nhọc nhằn trước Wovles (Ảnh: Getty).

Arsenal đã có chiến thắng trước Leicester vào thứ bảy, qua đó rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 4 điểm. Do vậy, mục tiêu của The Kop trước Wolves rất rõ ràng, đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot hướng tới mục tiêu giành ba điểm để tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn trước đối thủ đang cạnh tranh trong hành trình vươn tới ngôi vô địch.

Liverpool đã khởi đầu tốt và không phải chờ đợi quá lâu để có bàn mở tỷ số. Pha phá bóng hỏng của Toti Gomes đã đến đúng vị trí của Diaz, cầu thủ người Colombia đã dùng bụng để đưa bóng vào lưới, giúp Liverpool vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 15. Một bàn thắng đầy may mắn của Diaz nhưng hoàn toàn xứng đáng với đội chủ nhà.

Diaz đã chứng tỏ mình là cái gai trong mắt Wolves tại Anfield, cầu thủ người Colombia hoạt động năng nổ và thường xuyên khiến hàng thủ đội khách vất vả. Liverpool liên tục tấn công trong suốt hiệp một và dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ dẫn trước hai bàn. The Kop đã làm được điều đó ngay trước giờ nghỉ, với pha lập công của Salah từ chấm phạt đền ở phút 37 sau khi Jose Sa phạm lỗi với Diaz trong vòng cấm địa.

Salah ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Wolves có một vài pha phản công trong hiệp một, tuy nhiên cũng không thực sự khiến khung thành của Alisson gặp nhiều khó khăn. Pha bóng ấn tượng nhất của đội khách trong hiệp một là pha đá phạt của Cunha đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bước vào hiệp hai, Wolves vùng lên mạnh mẽ trong khi Liverpool chọn lối chơi phòng thủ phản công. Những phút đầu của hiệp hai diễn ra sôi động, Wolves có một cơ hội tuyệt vời để rút ngắn tỷ số khi Marshall Munetsi thoát xuống đối mặt với thủ thành Alisson, chốt chặn cuối cùng của Liverpool đã cản phá thành công. Ngay sau đó, Salah đã làm tung lưới Wolves sau khi nhận đường chuyền từ Trent Alexander-Arnold, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đây là một trận đấu bận rộn đối với các trọng tài, những người một lần nữa trở thành tâm điểm của tranh cãi ngay trước khi bước sang giờ thứ 60. Trọng tài chính Simon Hooper chỉ tay vào chấm phạt đền khi cú xoay người điên rồ của Agbadou đủ để khiến Jota ngã xuống đất trong vòng cấm, nhưng sau khi ra xem lại pha va chạm ở màn hình trên đường biên, ông đã đảo ngược quyết định ban đầu.

Wolves cũng tận dụng tối đa lợi thế đó để gỡ lại một bàn thắng khi Cunha đột phá sút tung lưới Liverpool ở phút 67. Đây là một màn trình diễn kém cỏi khác thường trong hiệp hai của đội bóng do Slot dẫn dắt, những người chắc chắn không bao giờ cảm thấy thoải mái khi chỉ dẫn trước một bàn nhưng họ đã nỗ lực để bảo vệ được thành quả khi Wolves chơi với tâm thế không còn gì để mất trong khoảng thời gian còn lại.