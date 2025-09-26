Đánh bại U17 Nam Định, U17 Hà Nội vô địch giải bóng đá U17 quốc gia 2025

Trận chung kết giải bóng đá U17 quốc gia 2025 diễn ra ở sân Bà Rịa (TPHCM). Bị ép sân trong những phút đầu trận, nhưng U17 Nam Định bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 18.

U17 Hà Nội vô địch giải bóng đá U17 quốc gia 2025 (Ảnh: P.T).

Từ một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Hồng Anh căng ngang buộc một hậu vệ Hà Nội phải phá bóng, nhưng Việt Anh đã có mặt kịp thời để khống chế bóng trước khi tung cú sút từ ngoài khu vực cấm địa, ghi bàn giúp U17 Nam Định vượt lên dẫn 1-0.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, U17 Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Trước sức ép liên tục của nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ), U17 Nam Định đã mắc sai sót. Phút 34, Hoàng Phúc kéo ngã Mạnh Đức bên phía U17 Hà Nội trong vòng cấm và U17 Hà Nội được hưởng phạt đền.

Đội bóng trẻ thủ đô có trận đấu trên chân so với đối thủ (Ảnh: P.T).

Từ chấm 11m, Mạnh Quân dứt điểm chính xác, ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho U17 Hà Nội. Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 2 phút, U17 Hà Nội có tiếp bàn thắng thứ hai. Gia Huy tung cú sút chéo góc từ khoảng 18m, nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà ĐKVĐ.

Đầu hiệp hai, Nam Định có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Người ghi bàn cho U17 Nam Định là Hồng Anh, sau tình huống dứt điểm quyết đoán từ một pha phản công.

Tuy vậy, U17 Hà Nội không chấp nhận tỷ số hòa, họ tiếp tục tấn công. Phút 57, Mạnh Quân tung cú đá bồi chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội U17 Hà Nội, giúp đội bóng này vô địch giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025.