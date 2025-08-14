Đại diện Việt Nam chạm trán Thái Lan tại giải bóng đá 7 người quốc tế

Đây là lần thứ 3 giải được tổ chức, nhưng là lần đầu tiên bóng lăn tại TPHCM. Giải diễn ra từ ngày 15-17/8, trên sân vận động Gia Định (TPHCM).

Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam (Ảnh: T.B).

3 đội tham dự giải năm nay gồm đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam, đội tuyển bóng đá 7 người Thái Lan và CLB Kampung Rawa (Malaysia).

Các đội tham dự giải năm nay thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm, xếp hạng. Đội vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng), đội hạng nhì nhận 2.000 USD (khoảng 52,5 triệu đồng). Còn đội hạng ba nhận 1.500 USD (hơn 39,3 triệu đồng) tiền thưởng.

Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam sẽ gặp CLB Kampung Rawa (Malaysia) vào ngày 15/8. Sau đó, vào ngày 17/8, đội chủ nhà sẽ đụng độ đội tuyển bóng đá 7 người Thái Lan.

Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam được tuyển chọn thông qua giải vô địch bóng đá 7 người quốc gia.

Để chuẩn bị cho giải năm nay, đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam có hai đợt tập trung. Đợt đầu tập trung là những ngày đầu tháng 8 tại Hà Nội. Đợt hai đội tập trung tại TPHCM từ ngày 10/8, với 19 cầu thủ.