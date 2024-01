C.Ronaldo phát biểu "đụng chạm" tới FIFA và Messi

Kể từ năm 2017 tới nay, C.Ronaldo đã không giành được giải thưởng Quả bóng vàng (tạp chí France Football), The Best (FIFA). Trong thời gian này, Messi đã giành được 3 Quả bóng vàng và 3 giải The Best.

C.Ronaldo cho rằng giải Quả bóng vàng và The Best không còn uy tín (Ảnh: Getty).

Tính trong năm 2023, Messi đã vượt qua Haaland để thâu tóm cả hai giải thưởng cao quý này. Tuy nhiên, những giải thưởng của Messi gây tranh cãi lớn khi nhiều người cho rằng Haaland xứng đáng nhận được giải thưởng hơn.

Trước tình hình đó, C.Ronaldo khẳng định giải thưởng Quả bóng vàng và The Best mất đi uy tín. Tiền đạo này cho biết: "Quả bóng vàng và The Best đánh mất đi sự uy tín vốn có. Chúng ta phải phân tích toàn bộ mùa giải.

Tôi không nói rằng Messi không xứng đáng nhận giải thưởng hay Haaland, Mbappe xứng đáng hơn. Tôi không còn tin vào những giải thưởng này nữa.

Tôi đã giành một loại giải thưởng ở Globe Soccer nhờ các con số. Thống kê không bao giờ nói dối bạn. Họ không thể lấy giải thưởng này của tôi. Những con số luôn nói lên sự thật".

Phát biểu của C.Ronaldo được cho là "đụng chạm" tới Messi và FIFA (Ảnh: Getty).

C.Ronaldo khẳng định mình chưa hết thời. Anh nói thêm: "Nếu nhìn vào những gì xảy ra với tôi ở Man Utd và đội tuyển Bồ Đào Nha những năm trước, nhiều người nói rằng tôi đã hết thời. Nhưng giờ đây, tôi tập trung hơn bao giờ hết và có thời gian tuyệt vời ở Al Nassr. Đó là lý do tôi ghi tới 54 bàn thắng".

Phát biểu của C.Ronaldo đã tạo ra tranh cãi lớn. Nhiều người cho rằng CR7 đã "đụng chạm" tới Messi và FIFA. Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng tạo ra tranh cãi khi tuyên bố giải vô địch quốc gia Saudi Arabia chất lượng hơn giải Ligue 1 (Pháp).