Hụt giải thưởng Globe Soccer vào tay Haaland, C.Ronaldo nói điều bất ngờ

Haaland đã vượt qua C.Ronaldo để giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" ở lễ trao giải Globe Soccer diễn ra ở Dubai (UAE). Đây là điều giải thưởng an ủi với ngôi sao người Na Uy sau khi hụt hai giải Quả bóng vàng và The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA) vào tay Messi.

Haaland giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" ở lễ trao giải Globe Soccer (Ảnh: Globe Soccer).

Tiền đạo của Man City đã trải qua một năm thi đấu vô cùng thành công khi giành cú ăn ba lịch sử (FA Cup, Premier League, Champions League). Bên cạnh đó, anh cũng có thành tích ghi bàn vô cùng ấn tượng khi có tới 52 pha lập công trong năm 2023.

Dù không giành được giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" nhưng C.Ronaldo vẫn thâu tóm ba giải khác trong lễ trao giải là "Cầu thủ được yêu thích nhất", "Cầu thủ hay nhất Trung Đông" và giải Maradona (Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm dương lịch).

Mặc dù xếp sau Haaland nhưng C.Ronaldo không buồn bã. Anh cho biết: "Mùa này, tôi là cây săn bàn giỏi nhất. Hãy thử hình dung xem, tôi đã đánh bại quái vật trẻ Haaland. Tôi tự hào lắm chứ. Năm nay, tôi sắp bước sang tuổi 39 rồi. Tôi thích thú khi bị mọi người nghi ngờ nhưng vẫn thành công. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích".

C.Ronaldo vui vẻ ngay cả khi thất bại trước Haaland (Ảnh: Instagram Ronaldo).

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng nói về thành công của Man City. Anh chia sẻ: "Man City đã làm được những điều tuyệt vời. Họ vô địch Champions League một cách xứng đáng. Đáng ra, họ đã giành danh hiệu đó cách đây hai năm. Ở mùa giải này, Man City vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu này".

Chia sẻ về thời gian ở Al Nassr, C.Ronaldo cho biết: "Tôi rất hạnh phúc ở Al Nassr. Đó là bước tiến lớn. Bóng đá Saudi Arabia đang trong quá trình phát triển. Họ cần thời gian để làm được những điều lớn lao. Tôi nghĩ trong tương lai, giải vô địch Saudi Arabia sẽ nằm trong số ba giải đấu hàng đầu thế giới. Người dân Saudi Arabia tự hào vì điều đó.

Ngay ở thời điểm này, giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đã vượt qua giải Ligue 1 (Pháp). Giải đấu này có tính cạnh tranh cao hơn Ligue 1. Tôi có thể nói điều đó sau một năm thi đấu tại đây".