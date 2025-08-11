Công Phượng, Xuân Trường gặp CLB Quảng Ninh ở trận mở màn giải hạng nhất

Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2025-26 có sự tham dự của 13 đội bóng chuyên nghiệp, khởi tranh từ ngày 19/9 năm nay và sẽ kết thúc vào ngày 20/6/2026.

Đội bóng được quan tâm nhiều nhất ở giải hạng nhất năm nay là CLB Đồng Nai với hai ngôi sao đáng chú ý là Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường. CLB Đồng Nai sẽ gặp CLB Quảng Ninh ở trận mở màn năm nay.

Kết quả bốc thăm vòng mở màn giải hạng nhất Quốc gia 2025-26 (Ảnh: VPF).

13 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân đối phương, tính điểm xếp hạng, tổng số có 26 vòng đấu và 156 trận đấu. Kết thúc mùa giải, hai đội đứng đầu giành suất lên chơi tại V-League 2026-27, hai đội đứng cuối bảng xếp hạng xuống chơi tại giải hạng nhì mùa giải kế tiếp.

Điểm mới nổi bật tại giải hạng nhất 2025-26, mỗi CLB tham dự được quyền đăng ký tối đa một cầu thủ người nước ngoài, một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và hai cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Cúp Quốc gia năm nay hứa hẹn hấp dẫn (Ảnh: VPF).

Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2025-26 quy tụ 26 CLB chuyên nghiệp trong cả nước, bao gồm 14 CLB V-League và 12 CLB hạng nhất. Giải đấu dự kiến khởi tranh ngày 13/9 năm nay và trận chung kết diễn ra ngày 28/6/2026. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho các giải đấu, VPF sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu, trận đấu quan trọng của giải hạng nhất Quốc gia và giải bóng đá Cúp Quốc gia 2025-26.