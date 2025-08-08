14 đội bóng sẵn sàng cho mùa giải V-League 2025-26

15 đội bóng dự V-League 2025-26 (Ảnh:VPF).

14 đội bóng dự giải năm nay gồm CLB TPHCM (đổi tên từ CLB Bình Dương), Công an Hà Nội, Công an TPHCM (đổi tên từ CLB TPHCM), CLB Thanh Hóa, CLB Hà Nội, CLB Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Ninh Bình (đổi tên từ CLB Phù Đổng Ninh Bình), PVF CAND, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel.

Với phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng, LPBank V-League 2025/26 sẽ có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu.

Đội vô địch V-League năm nay nhận thưởng 5 tỷ đồng, đội á quân nhận 3 tỷ đồng còn đội xếp thứ ba nhận 1,5 tỷ đồng.

V-League 2025-26 hứa hẹn sẽ có nhiều trận derby nóng bỏng (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm nhấn của V-League 2025-26 là có thêm nhiều trận đấu derby. Đây là cơ hội để tăng bản sắc vùng miền, nâng cao cảm xúc và thu hút cổ động viên. Bên cạnh đó, một số thay đổi trong các quy định của đơn vị tổ chức giải cũng khiến mùa giải sắp tới có tính hội nhập và có cạnh tranh cao hơn.

Giải đấu năm nay sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp (thay vì 1 suất trực tiếp, 1 suất play-off như mọi năm). Bên cạnh đó, quy định về suất ngoại binh cũng được điều chỉnh: các CLB tham dự giải đấu cấp châu lục do AFC tổ chức sẽ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ; các CLB còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ (tối đa 3 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu).

Mùa giải mới của V-League sẽ khởi tranh vào ngày 15/8 (Ảnh: Hào Anh).

VPF đã triển khai bổ sung thêm một xe VAR, nâng tổng số lên 5 xe VAR đạt chuẩn được đưa vào vận hành chính thức từ mùa giải 2025-26, hướng tới mục tiêu “phủ sóng” công nghệ VAR toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu.

Sau mùa giải đầu tiên 2024-2025 làm nhà tài trợ chính, LPBank sẽ tiếp tục đồng hành với V-League ở mùa giải 2025-2026 ở vai trò tương tự.

Mùa giải 2025-26 đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp FPT Play nắm giữ bản quyền, hợp tác sản xuất, phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.