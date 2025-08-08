HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Tiến Linh sát cánh cùng CLB Công an TPHCM

CLB bóng đá CA TPHCM xuất quân vào chiều 8/8. Đội bóng này sẽ được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức. Để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2025-2026, CLB CA TPHCM sở hữu lực lượng rất đáng được chờ đợi.

CLB CA TPHCM xuất quân chiều 8/8 (Ảnh: T.H).

Những cầu thủ đáng chú ý nhất của đội bóng này có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa HLV Lê Huỳnh Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là sự kết hợp rất đáng được mong chờ. Ông Huỳnh Đức từng là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam, tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á hồi những năm 1990 và đầu 2000.

Tiến Linh khoác áo CLB CA TPHCM ở mùa giải 2025-2026 (Ảnh: CLB CA TPHCM).

Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh là tiền đạo hàng đầu của bóng đá nội và bóng đá khu vực hiện nay. Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Lê Huỳnh Đức, nhiều người kỳ vọng ông Đức sẽ giúp Nguyễn Tiến Linh ghi bàn ngày một hay hơn.

Ngoài ra, trong đội hình của đội CA TPHCM còn có tuyển thủ quốc gia Malaysia Endrick, các cầu thủ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn, Đặng Văn Lắm, Phạm Văn Luân, Lê Quang Hùng…

Mục tiêu của CLB CA TPHCM ở mùa giải 2025-2026 là lọt vào nhóm trên của V-League. CLB CA TPHCM ra đời vào năm 1979. Trong thời kỳ vàng son của mình, CLB CA TPHCM từng vô địch bóng đá quốc gia năm 1995.