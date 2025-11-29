Cô gái bị phạt tù vì tống tiền Son Heung Min

Theo hãng tin Newsis, vào ngày 27/11, thẩm phán Im Jeong Bin của Tòa Hình sự số 20, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tiến hành phiên tranh tụng cuối cùng đối với bị cáo Yang (20 tuổi), người bị truy tố và tạm giam với các cáo buộc tống tiền và âm mưu tống tiền, cùng bị cáo Yong (40 tuổi), bị truy tố về hành vi tống tiền bất thành với Son Heung Min. Viện kiểm sát đề nghị phạt Yang 5 năm tù và Yong 2 năm tù.

Son Heung Min bị tống tiền ở Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Vụ án bắt nguồn từ tháng 6 năm ngoái. Yang, người từng có quan hệ tình cảm với Son Heung Min, đã bị cáo buộc gửi cho tiền đạo người Hàn Quốc hình ảnh siêu âm thai nhi và khẳng định mình đang mang thai nhằm chiếm đoạt 300 triệu won (5,3 tỷ đồng). Yong, bạn trai hiện tại của Yang, cũng bị cáo buộc tìm cách tống tiền Son Heung Min số tiền 70 triệu won (1,2 tỷ đồng) vào tháng 3.

Sau đó, phía Son Heung Min đã nộp đơn tố cáo cả hai về hành vi tống tiền vào tháng 5. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Sở Cảnh sát Gangnam đã bắt giữ hai bị cáo ngày 14/5, tạm giam ngày 17/5 và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát ngày 22/5. Kết quả điều tra cho thấy Yang đã tiêu hết số tiền chiếm đoạt và do gặp khó khăn tài chính, cô tiếp tục nhờ Yong thực hiện kế hoạch tống tiền lần nữa.

Cáo buộc của Viện kiểm sát ghi rõ: “Tội phạm của Yang và Yong có kế hoạch, mang tính chất nghiêm trọng”.

Viện kiểm sát nhận định việc Yang gửi hình siêu âm, dựng chuyện mang thai và yêu cầu Son Heung Min đưa tiền là một hành vi “được chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Tại tòa, công tố viên cho biết: “Bị cáo Yang liên tục giả vờ là nạn nhân, là người vô tội và nói rằng mình chỉ nhận tiền cấp dưỡng. Tuy nhiên, đó chỉ là màn diễn không thể che đậy bản chất vụ việc”.

Công tố viên nhấn mạnh vụ án “mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại tinh thần đáng kể cho nạn nhân”, đồng thời cho rằng Yang không thừa nhận hành vi và không thể hiện sự ăn năn.

Đối với Yong, Viện kiểm sát đề nghị mức phạt nhẹ hơn. Công tố viên cho biết bị cáo đã đe dọa Son Heung Min tới 15 lần, gửi hình siêu âm đến thư ký, cha của Son và trung tâm bóng đá mà anh điều hành. Tuy nhiên, việc Yong thành khẩn khai báo và hợp tác điều tra dẫn đến hành vi chỉ dừng ở mức âm mưu, chứ chưa chiếm đoạt được tiền.

Chân dung hai kẻ tống tiền Son Heung Min (Ảnh: Chosun).

Tại phiên tòa, trọng tâm tranh luận xoay quanh việc Yang và Yong có thông đồng trong kế hoạch tống tiền hay không. Đáng chú ý, vụ tống tiền lần hai (từ tháng 3 đến tháng 5), ban đầu được báo chí đưa tin là Yong tự thực hiện. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập dữ liệu cuộc gọi và tài liệu khám xét, qua đó kết luận đây là hành vi phối hợp giữa Yang và Yong.

Bị cáo Yang vẫn bác bỏ cáo buộc thông đồng. Trong lời sau cùng, cô nói: “Tôi xin lỗi vì đã không giữ được bí mật, nhưng tôi không có ý định đe dọa Son Heung Min”.

Yang bật khóc khi nói rằng việc mang thai, phá thai và nhiều chuyện riêng tư bị phơi bày khiến cô lo sợ cho tương lai của mình tại Hàn Quốc.

Luật sư của Yang, ông Ko Yoon Gi, lập luận rằng đây không phải là tội phạm có kế hoạch như cáo trạng nêu và cho rằng Yang cũng là nạn nhân. Ông nói rằng Yang thậm chí còn đưa cho Yong 40 triệu won “để anh ta không làm hại Son” và đề nghị tòa tuyên trắng án.

Tuy nhiên, Yong bác bỏ điều này. Anh cho biết 40 triệu won mà Yang đưa không phải để che đậy hành vi phạm tội, mà vì “Yang đã tung tin sai sự thật” về mình. Yong khai rằng Yang yêu cầu Son Heung Min trả tiền “cấp dưỡng” và bảo anh thay đổi nội dung biên bản, nên anh mới làm theo.

Luật sư của Yong, ông Jo Gi Je, cho biết thân chủ “thành khẩn hối lỗi”, bị lôi kéo vào vụ việc do lời đề nghị từ Yang, đồng thời đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ vì Yong đã hợp tác điều tra sau khi bị bắt.

Giờ đây, việc định tội và tuyên án đối với Yang và Yong được giao cho tòa án. Trong khi Viện kiểm sát coi đây là vụ án nghiêm trọng làm tổn hại danh dự và gây áp lực tinh thần lớn lên Son Heung Min, phía luật sư lại khẳng định các bị cáo là nạn nhân hoặc đã ăn năn, qua đó đề nghị khoan hồng.

Phiên tòa tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo được ấn định vào 14h ngày 8/12. Kết quả phiên tòa này sẽ đánh dấu bản án đầu tiên trong vụ tống tiền Son Heung Min kéo dài từ năm ngoái đến nay.