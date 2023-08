Trước cuộc so tài với CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, CLB Công An Hà Nội có tâm lý khá thoải mái. Đó là lý do họ thi đấu ung dung, chậm rãi và để đối thủ ép sân. Tuy nhiên đội chủ nhà dẫn trước 1-0 ở phút 42 sau cú đánh đầu của Gustavo.

CLB Công An Hà Nội vô địch V-League 2023 sau trận hòa Thanh Hóa 1-1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mặc dù vậy, Thanh Hóa đã gây bất ngờ khi Bruno Cunha sút xa gỡ hòa 1-1 ở phút 63. Dù chơi lúng túng và có phần bị tâm lý, Quang Hải cùng đồng đội vẫn giữ được tỷ số hòa chung cuộc. Ở trận đấu cùng giờ trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC đánh bại CLB Viettel 3-2 ở vòng cuối Night Wolf V-League 2023.

Niềm vui vô địch của CLB Công An Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cùng được 38 điểm như Hà Nội FC, tuy nhiên CLB Công An Hà Nội vô địch V-League 2023 nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng. Công An Hà Nội tái lập thành tích giống như Hoàng Anh Gia Lai cách đây 19 năm, khi họ vô địch ngay mùa giải đầu tiên lên hạng.