Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm và động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị và phục hồi. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, chuyên môn và chế độ để cầu thủ sớm bình phục, trở lại thi đấu, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển cũng như CLB chủ quản.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trao quà động viên, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của trung vệ trẻ giàu triển vọng.

Chủ tịch VFF thăm và động viên cầu thủ Hiểu Minh (Ảnh: VFF).

Nguyễn Hiểu Minh sinh năm 2004 tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, trung vệ cao 1m84 liên tục được tin tưởng đá chính trong năm 2025, cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia, Hiểu Minh tiếp tục khẳng định vai trò then chốt nơi hàng phòng ngự, được vào sân đá chính cả 4 trận trước khi gặp chấn thương, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số. Theo số liệu thống kê của AFC tính đến trước vòng bán kết, Hiểu Minh cũng đứng thứ hai về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của U23 Trung Quốc (46 lần).

Hiểu Minh cùng với Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh tạo thành bộ ba trung vệ thi đấu ổn định, là điểm tựa quan trọng trong hành trình vào bán kết của U23 Việt Nam. Ở trận bán kết ở U23 Trung Quốc ngày 20/1, Hiểu Minh không may mắn khi chấn thương nặng và rời sân sớm.

Hiểu Minh nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-9 tháng (Ảnh: AFC).

Theo kế hoạch, sau khi trở về nước từ Saudi Arabia, Nguyễn Hiểu Minh sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị.

Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. VFF sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và hỗ trợ tối đa để trung vệ trẻ của U23 Việt Nam sớm trở lại sân cỏ trong trạng thái tốt nhất.