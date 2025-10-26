Chủ tịch FIFA muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Gianni Infantino đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những bước tiến mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Ông nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam không chỉ phát triển về mặt kỹ thuật mà còn cho thấy sự cải thiện rõ rệt về thể lực, tư duy chiến thuật và ý chí thi đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino (Ảnh: Nhật Bắc).

Đặc biệt, người đứng đầu FIFA, ông Gianni Infantino, đã bày tỏ mong muốn xây dựng một Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam. Đây được định hướng là một trung tâm huấn luyện mang tầm quốc tế, chuyên đào tạo cầu thủ, huấn luyện viên và cán bộ quản lý bóng đá.

Theo Chủ tịch Infantino, việc xây dựng Học viện sẽ là bước đi chiến lược, giúp bóng đá Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền bóng đá quốc gia, cũng như trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Gianni Infantino đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn Chủ tịch sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam, kết nối nền bóng đá Việt Nam với bóng đá Italy, một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới FIFA và Chủ tịch Infantino vì sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ dành cho bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Khẳng định bóng đá là một phần quan trọng của đời sống xã hội và văn hóa quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nếu FIFA triển khai dự án xây dựng Học viện Bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino đã vui vẻ nhận lời.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malaysia để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các cuộc họp liên quan, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino, đã đưa ra thông báo bất ngờ: Đông Nam Á sẽ có giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup.

Ông Infantino cho biết, FIFA ASEAN Cup được thành lập với mục tiêu thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực, đồng thời đóng vai trò là biểu tượng đoàn kết các quốc gia thông qua môn thể thao phổ biến nhất thế giới.