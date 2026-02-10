Chủ tịch CLB Barcelona bất ngờ tuyên bố từ chức

Trong cuộc họp hội đồng quản trị CLB Barcelona diễn ra vào hôm qua (9/2), Chủ tịch Joan Laporta đã chính thức nộp đơn từ chức, qua đó kích hoạt một kịch bản chính trị - thể chế hoàn toàn mới tại sân Camp Nou. Sự ra đi của ông ngay lập tức mở đường cho tiến trình bầu cử lãnh đạo mới trong những tuần tới.

Chủ tịch Joan Laporta nộp đơn xin từ chức ở Barcelona (Ảnh: Barcelona FC).

Đáng chú ý, quyết định từ chức của Laporta không xuất phát từ một cuộc khủng hoảng tài chính hay chuyên môn tức thời, mà là bước đi mang tính chiến lược nhằm tuân thủ Điều 42.f trong Điều lệ CLB.

Theo quy định này, đương kim chủ tịch buộc phải từ chức nếu muốn đủ điều kiện tái tranh cử. Điều đó đồng nghĩa Barcelona sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực ngay giữa mùa giải.

Ông Joan Laporta giữ cương vị chủ tịch Barcelona từ tháng 3/2021. Sau khi rời ghế lãnh đạo, ông sẽ tập trung hoàn toàn cho chiến dịch tranh cử sắp tới, nơi ông dự kiến cạnh tranh với các ứng viên đã tuyên bố tham gia như Victor Font, Xavi Vilajoana và Marc Ciria.

Cùng với Laporta, 8 thành viên trong ban điều hành cũng đồng loạt từ chức, trong đó có nhiều nhân vật giữ vai trò quan trọng trong bộ máy tổ chức và đối ngoại của CLB. Diễn biến này buộc Barcelona phải nhanh chóng kích hoạt các cơ chế kế nhiệm theo quy định nội bộ, đồng thời tiến hành tái cấu trúc hội đồng quản trị.

Theo kế hoạch chuyển tiếp, Phó Chủ tịch Rafa Yuste được chỉ định đảm nhiệm vai trò Chủ tịch lâm thời cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào ngày 30/6. Ông Yuste sẽ điều hành một hội đồng quản trị tinh gọn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, với tối thiểu sáu thành viên theo điều lệ.

Ông Laporta buộc phải từ chức để tranh cử ghế Chủ tịch Barcelona nhiệm kỳ sau (Ảnh: Barcelona FC).

Tiếp tục đồng hành cùng Rafa Yuste trong giai đoạn này là Josep Cubells (Phó chủ tịch kiêm thư ký), Alfons Castro (thủ quỹ), cùng các ủy viên hội đồng gồm Josep Ignasi Macia, Angel Riudalbas, Joan Sole Sust và Sisco Pujol. Ban lãnh đạo lâm thời được kỳ vọng sẽ đảm bảo sự ổn định trong hoạt động điều hành CLB khi tiến trình bầu cử diễn ra.

Bất chấp những biến động lớn về mặt thể chế, cuộc họp hội đồng quản trị vẫn được tiếp tục theo đúng chương trình nghị sự đã đề ra. Thông điệp từ Barcelona là rõ ràng: bộ máy CLB vẫn vận hành bình thường, ngay cả khi trọng tâm chính trị đã chuyển hoàn toàn sang cuộc bầu cử chủ tịch.

Trong bối cảnh chiến dịch tranh cử chính thức khởi động và quyền lực tạm thời được phân bổ lại, Barcelona bước vào những tuần lễ mang tính quyết định, nơi áp lực về quản trị, ổn định nội bộ và định hướng tương lai sẽ song hành cả trong lẫn ngoài sân Camp Nou.