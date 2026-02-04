Arsenal loại Chelsea nghẹt thở, vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Carabao Cup sau khi đánh bại Chelsea 1-0 trong trận lượt về bán kết, diễn ra vào rạng sáng 4/2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Bàn thắng quyết định của Kai Havertz ở những giây cuối cùng không chỉ giúp "Pháo thủ" nối dài chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trước The Blues mà còn đánh dấu lần đầu tiên họ góp mặt ở chung kết một giải đấu cúp kể từ chức vô địch FA Cup năm 2020.

Trận đấu trên sân Emirates diễn ra trong không khí căng thẳng và đầy kịch tính, phản ánh tầm quan trọng của một trận bán kết. Cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng, với những pha xử lý thiếu chắc chắn từ Robert Sanchez bên phía Chelsea và sai lầm của William Saliba suýt chút nữa khiến Arsenal phải trả giá. Thế trận giằng co với nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Marc Cucurella là tâm điểm của nhiều pha đối đầu, trong khi Piero Hincapie buộc Sanchez phải trổ tài cứu thua với cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 18.

Trận derby London diễn ra quyết liệt tại Emirates (Ảnh: Getty).

Mưa lớn trên sân Emirates khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và di chuyển. Trevoh Chalobah thử vận may bằng cú sút xa nhưng không chính xác. Gabriel Martinelli suýt thoát xuống đối mặt thủ môn Chelsea nhưng Malo Gusto đã kịp thời can thiệp. Phút 43, Kepa Arrizabalaga lần đầu tiên phải trổ tài cản phá cú sút táo bạo của Enzo Fernandez.

Bước sang hiệp hai, Chelsea thể hiện quyết tâm cao độ nhằm san bằng tỷ số chung cuộc. Joao Pedro có cú dứt điểm bị đổi hướng, trong khi Eberechi Eze kịp thời cản phá nỗ lực của Jorrel Hato. HLV Liam Rosenior tăng cường sức tấn công bằng cách tung Cole Palmer và Estevao vào sân ở phút 60. Cucurella và Fernandez cũng thử vận may bằng những cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm nhưng không thành công. Mikel Arteta cũng có sự thay đổi mang tính tấn công ở phút 69, nhưng cơ hội tốt nhất của Arsenal lại thuộc về Gabriel Magalhaes với cú đánh đầu bị Cucurella cản phá.

Những phút cuối trận chứng kiến Chelsea dồn toàn lực lên tấn công. Chalobah tiếp tục thử vận may bằng cú vô lê bị đổi hướng, trước khi Wesley Fofana đánh đầu chệch khung thành từ quả phạt góc. Tuy nhiên, ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, khi Chelsea mải mê tìm kiếm bàn gỡ, Declan Rice đã có pha bứt tốc từ phần sân nhà, kiến tạo cho cầu thủ vào sân thay người Kai Havertz vượt qua Sanchez và nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 1-0 cho Arsenal.

Kai Havertz ăn mừng sau khi giúp Arsenal ghi bàn vào lưới đội bóng cũ (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này không chỉ đưa Arsenal vào chung kết mà còn là một thất bại hiếm hoi của HLV Rosenior trên cương vị dẫn dắt Chelsea, trong bối cảnh The Blues tiếp tục chờ đợi danh hiệu Carabao Cup đầu tiên kể từ năm 2015.