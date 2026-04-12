Chelsea 0-3 Man City (hiệp 2): Doku đặt dấu ấn

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Chelsea gặp Man City

Chelsea chưa thắng trong 9 trận gần nhất gặp Man City tại Ngoại hạng Anh (3 hòa, 6 thua) kể từ chiến thắng 2-1 trên sân khách hồi tháng 5/2021.

Ngược lại, Man City đã thắng 4 trong 5 trận sân khách gần nhất gặp Chelsea tại Ngoại hạng Anh (hòa 1), bằng với số trận thắng mà họ đạt được trong 26 lần làm khách trước đó tại Stamford Bridge (hòa 8, thua 14).

Siêu máy tính Opta đánh giá Man City có cơ hội giành chiến thắng trong 41,2% các mô phỏng dựa trên dữ liệu, trong khi Chelsea thắng trong 33,1%. Xác suất hòa là 25,7%.