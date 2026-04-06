Man City, Chelsea sáng cửa gặp nhau ở chung kết FA Cup

Kết quả bốc thăm bán kết FA Cup mùa giải 2025-26 đã mang đến hai cặp đấu đáng chú ý, khi Man City chạm trán Southampton, còn Chelsea đụng độ Leeds United. Cả hai trận đấu sẽ diễn ra trên sân Wembley Stadium vào ngày 25 và 26/4, nơi được xem là “thánh địa” của bóng đá Anh.

Ở cặp đấu đầu tiên, Man City được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với Southampton. Đội bóng của Pep Guardiola vừa thể hiện sức mạnh đáng sợ khi vùi dập Liverpool 4-0 ở tứ kết, qua đó khẳng định tham vọng chinh phục thêm một danh hiệu FA Cup. Với dàn sao chất lượng và lối chơi kiểm soát áp đảo, Man City rõ ràng là ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào chung kết.

Man City đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0 tại tứ kết (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Southampton không phải cái tên dễ bị xem thường. Đội bóng này đã gây chấn động khi loại Arsenal ở vòng trước, cho thấy khả năng tạo bất ngờ trước các ông lớn. Trong bối cảnh không chịu nhiều áp lực, Southampton hoàn toàn có thể nhập cuộc với tâm thế “cửa dưới”, chờ đợi thời cơ để tạo nên cú sốc tiếp theo.

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại giữa Chelsea và Leeds United lại mang đến màu sắc cân bằng và giàu duyên nợ hơn. Chelsea vừa có chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Port Vale, thể hiện phong độ tấn công bùng nổ đúng thời điểm quan trọng. Đội bóng thành London đang cho thấy sự ổn định và chiều sâu đội hình đủ để cạnh tranh danh hiệu.

Bên kia chiến tuyến, Leeds United tiến vào bán kết sau màn đấu trí nghẹt thở với West Ham, nơi họ giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Đây là lần đầu tiên sau gần bốn thập kỷ Leeds góp mặt ở vòng đấu này, và rõ ràng tinh thần của họ đang lên rất cao. Không chỉ vậy, Leeds mùa này từng nhiều lần khiến Chelsea gặp khó, biến cuộc đối đầu tại Wembley trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Leeds ăn mừng chiến thắng trước West Ham sau loạt sút luân lưu (Ảnh: Getty).

“Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn trước Chelsea”, Dominic Calvert-Lewin chia sẻ với TNT Sports sau lễ bốc thăm.

Tiền đạo của Leeds United cho biết thêm: “Họ là một đội bóng mạnh, nhưng đây là FA Cup, chúng tôi sẽ đến Wembley. Tôi rất háo hức. Tôi chưa từng có cơ hội thi đấu tại Wembley ở cấp CLB trước đây, vì vậy hôm nay là một cơ hội lớn đối với tôi. Khi tỷ số là 2-2, tôi đã nghĩ có lẽ mọi thứ không thuộc về mình, nhưng thật may là chúng tôi đã kiên trì và giành chiến thắng”.

Xét tổng thể, Man City và Chelsea vẫn là hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nếu không có bất ngờ xảy ra, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một trận chung kết “trong mơ” giữa hai thế lực hàng đầu bóng đá Anh. Dẫu vậy, FA Cup luôn nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích, và cả Southampton lẫn Leeds United đều đang sẵn sàng viết tiếp hành trình kỳ diệu của riêng mình.