"Chảo lửa" 22.000 chỗ ngồi ở Ninh Bình sẽ hồi sinh trở lại

Dân trí Sau gần một thế kỷ bị bỏ không, rơi vào cảnh hoang tàn, sân vận động Ninh Bình, "chảo lửa" bậc nhất Việt Nam sẽ được hồi sinh trở lại với giải giao hữu bóng đá Cúp Hoa Lư 2022.

Ngày 8/1, giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp cúp Hoa Lư 2022 sẽ chính thức khởi tranh tại sân vận động Ninh Bình. Tham dự giải có 5 đội đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam gồm: Công an nhân dân, Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng và Nam Định. Các đối sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm diễn ra từ ngày 8/1 - 18/1.

Sân vận động Ninh Bình đã sẵn sàng cho giải bóng đá cúp Hoa Lư năm 2022 (Ảnh: Thái Bá).

Đến chiều 7/1, công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho giải bóng đã cúp Hoa Lư năm 2022 đã được Ban tổ chức cơ bản hoàn tất. Sân thi đấu, khán đài, các phòng chức năng, đèn chiếu sáng… đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khán giả, các CLB tham gia giải, đảm bảo theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Được biết, sân vận động Ninh Bình, nơi tổ chức giải bóng đá cúp Hoa Lư 2022 là được đội bóng đá Công an nhân dân (Bộ Công an) chọn làm sân nhà tại giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2022. Vì vậy, giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp cúp Hoa Lư là cơ hội để đội bóng Công an nhân dân ra mắt khán giả Ninh Bình.

Kể từ khi đội bóng Công an nhân dân chọn sân vận động Ninh Bình làm sân nhà, "chảo lửa" 22.000 chỗ ngồi bị bỏ hoang gần một thập kỷ được "hồi sinh" trở lại (Ảnh: Thái Bá).

Những trận túc cầu đỉnh cao của giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ được khởi tranh trên sân vận động Ninh Bình, nơi từng mệnh danh là "chảo lửa" của Việt Nam những năm CLB The Vissai Ninh Bình quản lý, sử dụng và làm sân thi đấu chính thức của CLB này tại giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League) từ năm 2009 - 2014.

"Thánh địa" hàng đầu Việt Nam này có sức chứa 22.000 khán giả. Nơi đây từng diễn ra các trận túc cầu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Trong đó phải kể đến những trận chung kết cúp quốc gia.

Năm 2014, sau sự cố tại giải bóng đá AFC Cup, CLB The Vissai Ninh Bình. Đơn vị này đã tháo dỡ một số cơ sở vật chất đã đầu tư vào sân bóng. Kể từ đó, "chảo lửa" 22.000 chỗ ngồi bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình.

Khán giả tại Ninh Bình sẽ được theo dõi, cổ vũ những trận cầu đỉnh cao trên sân vận động Ninh Bình từ những ngày đầu năm 2022 (Ảnh: Thái Bá)

Vào năm 2016 và 2018, báo Dân trí đã có nhiều bài viết phản ánh về thực trạng của sân vận động Ninh Bình. Cảnh bỏ hoang dẫn đến hoang tàn tại sân bóng đá trăm tỷ ở Ninh Bình khiến nhiều người dân không khỏi xót xa.

Trước khi đội bóng Công an nhân dân được UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý cho mượn sân vận động Ninh Bình làm sân nhà thi đấu, gần một thập kỷ sân bóng đá này rơi vào "cửa đóng then cài", tất cả trong tình trạng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm nhiều nơi, ghế trên khán đài vẫn chỏng chơ… Người dân ví "thánh địa" này như "nghĩa địa" của bóng đá Ninh Bình một thời.

Các đội tham dự giải bóng đá cúp Hoa Lư 2022 đã hội quân tại Ninh Bình và có các buổi tập luyện trên "thánh địa" hàng đầu Việt Nam (Ảnh: Thái Bá).

Những ngày đầu năm 2022, sân vận động Ninh Bình đã không còn cảnh hoang tàn như trước. Mặt sân bằng phẳng cỏ mọc xanh rì, vạch vôi đã được kẻ sẵn. Xung quanh đường pit đã được dọn dẹp sạch sẽ. Phía trên khán đài, các hàng ghế đã được sửa chữa, nâng cấp sẵn sàng cho ngày "hồi sinh" trở lại của "chảo lửa" vang bóng một thời ở Ninh Bình nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Anh Đinh Văn Sơn, người dân thành phố Ninh Bình tâm sự: "Biết tin sân vận động tỉnh sẽ mở cửa trở lại đón khán giả đến cổ vũ cho giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia người dân chúng tôi rất vui mừng. Sân bóng đá trăm tỷ đồng sẽ không còn trong cảnh bỏ hoang, người dân sẽ được chứng kiến trở lại các trận túc cầu đỉnh cao tại đây".

Hàng ghế khán đài A được nâng cấp, tu sửa sẵn sàng đón khán giả đến xem bóng đá, cổ vũ cho các đội thi đấu (Ảnh: Thái Bá).

Người dân Ninh Bình hy vọng, bắt đầu từ giải bóng đá giao hữu - Cúp Hoa Lư 2022, sân vận động Ninh Bình sẽ sôi động trở lại (Ảnh: Thái Bá).

Thái Bá