CĐV Thái Lan e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup

"Đội tuyển Việt Nam rồi lại giành chức vô địch thôi, họ đá với Malaysia quá nhàn nhã. Đội bóng của họ luôn được đông đảo người hâm mộ cổ vũ, sân vận động luôn đầy ắp khán giả. Họ chuẩn bị cho giải đấu rất nghiêm túc, khác hẳn với đội tuyển Thái Lan", CĐV Nuengphanom Seepbap bày tỏ trên trang FA Thailand sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia sau hai lượt trận bán kết để vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Tuyển Thái Lan gây thất vọng khi để thua tuyển Singapore ở trận bán kết lượt về trên sân nhà hôm 18/8 (Ảnh: FA Thailand).

Mối duyên nợ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại giải đấu của Đông Nam Á ngày càng tăng khi ba trận chung kết gần nhất ở ASEAN Cup đều là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá được đánh giá mạnh nhất khu vực (năm 2022, 2024 và 2026). Cán cân giữa hai đội đang cân bằng khi mỗi đội giành một chức vô địch (Thái Lan vô địch năm 2022, Việt Nam vô địch năm 2024).

Dù vậy, ở lần thứ 3 liên tiếp gặp nhau ở chung kết này, nhiều CĐV Thái Lan cảm thấy bi quan về khả năng chiến thắng của đội nhà khi tuyển Việt Nam cho thấy phong độ tốt hơn với chuỗi 6 trận bất bại, ghi được nhiều bàn thắng nhất (17 bàn) và để thủng lưới ít nhất (1 bàn). Thậm chí tuyển Việt Nam đang có hai cầu thủ cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Xuân Son và Đình Bắc (5 bàn).

Ngược lại, đội tuyển Thái Lan tiến vào chung kết với 5 trận thắng và 1 trận thua, ghi được 14 bàn thắng nhưng để thủng lưới 3 bàn. Trận thua gần nhất trước tuyển Singapore ở bán kết lượt về ngay trên sân nhà Rajamangala khiến nhiều CĐV Thái Lan cảm thấy thất vọng về khả năng đội nhà có thể đánh bại Việt Nam ở hai lượt trận chung kết.

"Với những gì đã thể hiện trước tuyển Singapore, rất khó để hy vọng đội của chúng ta có thể đánh bại Việt Nam", CĐV Viroj Thanyanuch bày tỏ.

CĐV Thái Lan cảm thấy ganh tỵ trược tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đối với đội bóng nước nhà (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang dần mất đi niềm tin về đội nhà. Thứ nhất các cầu thủ Thái Lan trình diễn nhàm chán. Thứ hai là không có phát sóng miễn phí trên tivi, thay vào đó người hâm mộ phải trả tiền để xem trận đấu.

Số lượng khán giả muốn theo dõi và ủng hộ bóng đá Thái Lan cũng đang giảm dần. Tôi nghĩ những lý do chính khiến bóng đá nước nhà suy yếu có lẽ là hai điều này.

Tôi không mong đợi sẽ thắng Việt Nam, bởi vì chúng ta đã thua trong quá khứ. Lần này, chúng ta sẽ xem liệu Thái Lan có thể chơi tốt và liệu chúng ta có thể đánh bại Việt Nam hay không", CĐV Jaiwa Jaiwa phân tích.

"Thái Lan không cử đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu, khi phần lớn lứa cầu thủ này là đội U23. Nhưng phải thừa nhận lối chơi của đội khiến không ít người cảm thấy bi quan về khả năng để có thể đánh bại Việt Nam. Thú thật việc chúng ta lết được vào tới trận chung kết đã là kỳ tích rồi", CĐV Phongsakorn Saengdara nói thêm.

"Đội tuyển Việt Nam sẽ mang chức vô địch về nước. Thái Lan nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho một thất bại trên sân nhà", CĐV JennySoda Hub tuyên bố.

CĐV Thái Lan cho rằng tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị nghiêm túc tại giải ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Từ sự tận tụy và đầu tư lớn lao của đội tuyển quốc gia Việt Nam, cả trong quá trình huấn luyện kéo dài hơn hai tháng ở nước ngoài và trong các buổi tập luyện khởi động, có thể thấy, hy vọng để Thái Lan giành được chức vô địch lần này sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà", CĐV Sakda Sangphangkay nhấn mạnh.

"Chúng ta phải cẩn trọng với Xuân Son. Anh ta là chân sút đầy lợi hại. Nếu để anh ấy có khoảng trống, Thái Lan sẽ gặp rất nhiều vấn đề", CĐV Amnajkong Sairach lên tiếng cảnh báo.

"Đội tuyển Thái Lan hãy ra sân và thi đấu để khiến đội tuyển Việt Nam biết đội bóng nào mới là số một ở Đông Nam Á. Hãy chơi bằng trái tim, bằng tinh thần rực cháy và thể hiện tinh thần đoàn kết. Chiến thắng này chắc chắn là của đội bóng chúng ta!", CĐV Jiamsak Sethasit lên tiếng khích lệ.