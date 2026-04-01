CĐV Malaysia thừa nhận thực tế buồn khi đội nhà vắng 7 cầu thủ nhập tịch

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

"Đúng là Malaysia không xứng đáng để giành chiến thắng. Tôi nói điều này không phải sau những gì xảy ra gần đây. Việt Nam vẫn ở đẳng cấp cao hơn, họ giành chiến thắng rất thuyết phục tối nay", tài khoản Muhamad Hafizi Ibrahim bình luận trên trang Football Association of Malaysia sau chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 31/3.

Trước trận đấu này, không ít người hâm mộ bóng đá Malaysia kỳ vọng đoàn quân của HLV Peter Cklamovski sẽ đánh bại tuyển Việt Nam để lấy lại danh dự sau bê bối nhập tịch cầu thủ khiến "bầy hổ Malaya" nhận án phạt nặng từ FIFA cũng như AFC.

Các cầu thủ Malaysia (áo vàng) dù nỗ lực nhưng không tránh khỏi thất bại trước tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Dù vậy, tuyển Malaysia sớm phải nhận bàn thua trong khoảng thời gian đầu của hiệp 1 cũng như hiệp 2, khi lần lượt để cho Duy Mạnh và Xuân Son ghi bàn vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 1 giờ đồng hồ thi đấu. "Bầy hổ Malaya" chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 77 trên chấm phạt đền và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3.

Tuyển Malaysia chính thức khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với vị trí thứ 2, giành được 9 điểm với 3 trận thắng và 3 trận thua, trong đó có 2 trận thua đến từ án phạt của AFC do bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ.

Nhiều CĐV Malaysia thừa nhận việc không có 7 cầu thủ nhập tịch gian lận đã khiến đội nhà "hiện nguyên hình" trước tuyển Việt Nam, để từ đó dẫn tới trận thua thứ 7 liên tiếp khi đối đầu với "Rồng vàng" tính từ năm 2018 đến nay.

"Có 7 cầu thủ nhập tịch, chúng ta thắng tới 4-0. Nhưng khi không có họ, chúng ta bị thủng lưới trước 3 bàn, thậm chí có thể thủng lưới nhiều hơn nếu không có cột dọc hay thủ thành cản phá. Dù sao thua thì cũng thua rồi, quan trọng là vượt qua giai đoạn khó khăn này để trở lại mạnh mẽ hơn", tài khoản Saiful Amir nhấn mạnh.

"Đá thế này mà cũng tốn tiền sang Thái Lan tập huấn 3 ngày. Đúng là phí tiền. Ai phải chịu trách nhiệm cho bê bối nhập tịch cũng như tiêu tiền thuế của dân?", tài khoản Bintang Biru Psbb đặt câu hỏi.

Malaysia đánh mất bản sắc trong trận thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

"Hãy chấp nhận sự sụp đổ của chúng ta. Điều quan trọng nhất là học hỏi từ những sai lầm. Tiếp tục vươn lên sau thất bại này!!! Đừng bao giờ bỏ cuộc!!!", tài khoản Aboy Yna lại lên tiếng động viên.

"Hãy cho các cầu thủ trẻ Malaysia một cơ hội. Những ai có tuổi nên lùi bước", tài khoản Saudagar Senja thẳng thắn đề nghị.

"Những cầu thủ Malaysia trong trận đấu này đều là những người chơi hợp lệ. Mặc dù chúng ta đã thua, nhưng đây là sự thật mà chúng ta cần phải đối mặt. Tốt hơn là chúng ta tiếp tục ủng hộ "Bầy hổ Malaya" để các cầu thủ hiện tại sẽ tiếp tục nhiệt huyết cho những trận đấu sắp tới. Chúng ta càng chỉ trích thì sự nhiệt huyết, quyết tâm của những người chơi hiện tại của chúng ta càng nhạt dần", tài khoản Amir Rizuan chốt lại.