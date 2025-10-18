CĐV Đông Nam Á bình luận về thông tin tiền đạo Brazil nhập tịch Việt Nam

"Chúc mừng tuyển Việt Nam có thêm cầu thủ nhập tịch mới. Sức mạnh của tuyển Việt Nam sắp tới sẽ khiến rất nhiều đội bóng ở Đông Nam Á, thậm chí châu Á phải quan ngại lắm đây", tài khoản Aguzz Triantara đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football trước thông tin tiền đạo người Brazil, Hendrio Araujo da Silva (tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên) chính thức có quốc tịch Việt Nam vào hôm nay (17/10).

“Tôi rất vui, tự hào và vô cùng biết ơn! Tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam”, Đỗ Hoàng Hên phát biểu trong buổi lễ trao Quyết định nhập tịch tại Sở Tư pháp Hà Nội.

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca trong buổi lễ trao quyết định nhập tịch Việt Nam tại Sở Tư Pháp Hà Nội sáng 17/10 (Ảnh: HNFC).

Đỗ Hoàng Hên sinh năm 1994, hiện đang khoác áo CLB Hà Nội và cũng chính đội bóng Thủ đô hỗ trợ cầu thủ người Brazil các thủ tục nhập tịch, đồng thời đăng ký anh là nội binh ở giai đoạn lượt đi của V-League.

Tuy nhiên, để có thể được HLV Kim Sang Sik triệu tập và ra sân thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên phải đợi hết tháng 12 năm nay để đảm bảo đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam theo quy định của FIFA.

Thông tin Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam làm "dậy sóng" các CĐV Đông Nam Á, khi trước đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang Sik đề nghị Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chính thức gửi đơn lên Bộ Tư pháp, xin nhập tịch cho hai ngoại binh người Brazil đang khoác áo CLB Ninh Bình là Geovane Magno và Janclesio.

"Tuyển Việt Nam có Son (Nguyễn Xuân Son) nay lại có Hên (Đỗ Hoàng Hên) nữa thì may mắn phải biết. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam", tài khoản Mohd Azizi Yahya đến từ Malaysia bày tỏ.

"Lại thêm một cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Rất thú vị để chờ xem màn trình diễn của anh ấy vào năm tới", tài khoản Bola Sepak Terkini đến từ Indonesia bình luận.

"Tôi tin rằng tất cả các quy trình của Việt Nam đều hợp pháp, không giống như những người đã nộp hồ sơ giả. Các bạn biết tôi đang nhắc tới ai rồi đó", tài khoản Guntukew Uke nhắc đến vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của Malaysia.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách nhập tịch của Việt Nam, miễn là tuân thủ quy trình chặt chẽ từ FIFA. Chúc mừng tuyển Việt Nam sắp có thêm mũi nhọn ở hàng tấn công", tài khoản Panuchal Kikuntod đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Có vẻ như nhập tịch cầu thủ là hướng đi của các nước Đông Nam Á để có thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá ở châu Á. Các trận đấu tới sẽ rất đáng xem", tài khoản Daus Dawson đến từ Philippines bày tỏ.

"Đừng cười khi anh ấy không có gốc gác Việt Nam, anh ấy chỉ mất 2 năm để có thể nói tiếng Việt và hiểu được văn hóa và bóng đá Việt Nam, điều mà không cầu thủ nhập tịch nào dễ dàng làm được", tài khoản Đình Vũ đến từ Việt Nam chốt lại.