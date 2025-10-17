Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca, nói lời xúc động trong ngày nhận quốc tịch

Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp Hà Nội; Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; Liên đoàn bóng đá Việt Nam, CLB bóng đá Hà Nội; cầu thủ Đỗ Hoàng Hên và người thân…

Trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên hát trôi chảy Quốc ca ở phần lễ chào cờ trước khi chính thức nhận Quyết định nhập tịch Việt Nam. Không giấu được xúc động, Đỗ Hoàng Hên chia sẻ: “Tôi rất vui, tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn.

Đỗ Hoàng Hên chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào ngày 17/10 (Ảnh: HNFC).

Tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam”.

Việc chính thức được cấp quốc tịch Việt Nam là một cột mốc quan trọng không chỉ với cá nhân Đỗ Hoàng Hên, mà còn là kết quả của quá trình làm việc tích cực của CLB bóng đá Hà Nội trong nhiều tháng qua.

Ngay từ khi ký hợp đồng hồi tháng 5, đội bóng Thủ đô và Đỗ Hoàng Hên (tên cũ là Hendrio) đều bày tỏ mong muốn hướng tới việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó giúp tiền vệ gốc Brazil có thể cống hiến lâu dài cho bóng đá nước nhà.

Nhận thấy sự phù hợp cả về chuyên môn lẫn nhân cách, CLB bóng đá Hà Nội đã đồng hành cùng cầu thủ trong toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên sẽ chính thức đủ điều kiện thi đấu tại V-League 2025-2026 ngay từ vòng đấu thứ 7 khi CLB Hà Nội tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 tối 18/10, giúp đội bóng Thủ đô tăng cường chiều sâu lực lượng.

Ở góc độ rộng hơn, đây là minh chứng cho tầm nhìn phát triển của CLB Hà Nội trong việc góp phần nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam, thông qua việc lựa chọn, hỗ trợ và đồng hành cùng những cầu thủ ngoại có năng lực, nhân cách và khát khao cống hiến.

Về phía VFF, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi có thêm một thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Xin được chúc mừng Đỗ Hoàng Hên, với một cuộc sống mới với một tâm thế mới ở Việt Nam. Hy vọng rằng Đỗ Hoàng Hên sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm, và sớm mang lại những đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia”.

Hoàng Hên gia nhập CLB Hà Nội ở đầu mùa giải năm nay. Là cầu thủ đa năng, chắc chắn sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên giúp cho đội bóng Thủ đô tăng cường sức mạnh, quyết trở lại với cuộc đua vô địch V-League.

Với đội tuyển Việt Nam, cầu thủ người Brazil cần phải chờ đến trận lượt về gặp Malaysia vào tháng 3 năm sau, nếu anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Lý do là bởi đến tháng 12 năm nay anh mới đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam theo quy định nhập tịch.