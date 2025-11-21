CĐV dậy sóng vì thay đổi “tàn nhẫn” ở nội dung chạy 100m tại Olympic 2028

Ban tổ chức Olympic Los Angeles 2028 đang đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội sau khi công bố kế hoạch tổ chức cả ba vòng thi chạy 100m nữ ngay trong ngày khai mạc của Thế vận hội.

Nội dung chạy 100m nữ có khả năng cao sẽ thi đấu gói gọn trong 1 ngày (Ảnh: Daily Mail).

Trong truyền thống Olympic, các nội dung 100m nam và nữ luôn được sắp xếp thi đấu trong hai ngày liên tiếp, với vòng bán kết và chung kết diễn ra sau vòng loại 24 giờ. Tuy nhiên, theo lịch thi đấu vừa được World Athletics xác nhận, nội dung 100m nữ tại LA 2028 sẽ bị dồn thi đấu trong một ngày duy nhất.

Cụ thể, sáng 15/7/2028 sẽ diễn ra vòng sơ loại và vòng một của 100m nữ. Đến buổi tối, các vận động viên phải tiếp tục thi bán kết và chung kết để xác định nhà vô địch.

Thông báo này ngay lập tức khiến cộng đồng điền kinh dậy sóng. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích quyết định là “phi lý”, “tàn nhẫn” và lo ngại nó có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho VĐV.

Bình luận trên trang Twitter, một người bức xúc: “Vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định. Tôi không hiểu vì sao ban tổ chức lại sắp xếp lịch thi đấu như vậy?”.

Người khác viết: “Yêu cầu các vận động viên nữ thi cả ba vòng trong một ngày, còn nam lại thi trong hai ngày là tiêu chuẩn kép vô lý”.

Một bình luận khác thể hiện bức xúc: “Hoàn toàn tệ hại và không có logic. Thể thức thi đấu như vậy không nên tồn tại ở các giải thế giới hay Olympic”.

Nhiều người thậm chí dự đoán một “bữa tiệc chấn thương” sẽ xảy ra, cho rằng lịch thi đấu như vậy “không hề công bằng với các VĐV nữ”.

Dù quyết định trên gây tranh cãi lớn nhưng không phải mọi phản hồi đều tiêu cực. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc rút ngắn thời gian thi đấu có thể đem lại hiệu quả tốt hơn.

Một ý kiến cho rằng: “Tốt thôi. Các giải đấu nên ngừng kéo dài lịch thi đấu quá mức.”

Người khác tin rằng thể thức này sẽ đẩy nhanh thành tích: “Quyết định hay nhất trong nhiều năm. Chúng ta sẽ thấy nhiều kỷ lục cá nhân ở chung kết”.

Một tài khoản tự hỏi: “Tại sao lại xem đây là điều tệ? Họ chẳng phải là VĐV chuyên nghiệp sao?”.

Nhiều người cho rằng đây là quyết định "tàn nhẫn" với VĐV nữ khi họ có nguy cơ chấn thương rất cao (Ảnh: Reuters).

Việc điều chỉnh lịch thi đấu điền kinh xuất phát từ yếu tố tổ chức. Theo ban tổ chức LA 2028, bơi lội, môn truyền thống mở màn Thế vận hội, không thể diễn ra vào ngày khai mạc. Lý do là lễ khai mạc và thi bơi cùng diễn ra tại sân SoFi. Công tác lắp đặt bể bơi ngay sau lễ khai mạc được đánh giá là không khả thi, buộc ban tổ chức phải chuyển phiên thi đấu điền kinh lên sớm hơn.

Thông thường, các VĐV chạy nước rút chỉ thi tối đa hai lượt trong một ngày tại các giải đấu lớn. Lịch thi đấu mới chỉ ảnh hưởng đến nội dung của nữ, trong khi nội dung 100m nam vẫn thi đấu trong hai ngày.

Dù vậy, các VĐV hàng đầu thế giới vẫn còn gần ba năm để thích ứng, bao gồm nhà vô địch thế giới Sha’Carri Richardson, đồng hương Melissa Jefferson-Wooden, và đương kim vô địch Olympic Julien Alfred.

Alfred, ngôi sao của Saint Lucia, đã giành Huy chương vàng nội dung chạy 100m nữ tại Olympic Paris 2024 với kỷ lục 10,72 giây, trong khi Richardson và Jefferson-Wooden lần lượt đoạt Huy chương bạc và Huy chương đồng.