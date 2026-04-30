CĐV Atletico Madrid phủ kín sân vận động bằng giấy vệ sinh

Hình ảnh vô cùng ấn tượng và khác lạ ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal diễn ra rạng sáng nay (30/4, giờ Việt Nam), khi các CĐV của đội chủ nhà đã tạo ra "một cơn mưa giấy vệ sinh" làm ngập trắng cả sân vận động (SVĐ).

CĐV Atletico Madrid ném giấy vệ sinh trắng cả "chảo lửa" Metropolitano )Ảnh: Onefootball).

Ngay khi cầu thủ hai đội bước ra sân, hàng nghìn cuộn giấy vệ sinh đã được các CĐV tung lên trời và ném xuống sân.

Thậm chí bình luận viên của đài BBC, John Murray cũng bị một CĐV ném cuộn giấy vệ sinh trúng vào đầu khi đang thực hiện phát sóng trực tiếp trận đấu. "Ôi trời ơi, tôi vừa bị một cuộn giấy vệ sinh ném trúng đầu", Murray bày tỏ trên sóng và khiến các đồng nghiệp phải bật cười.

BLV John Murray gặp sự cố khi đang phát sóng trực tiếp (Ảnh: Getty).

Phóng viên Jules Breach của TNT Sports tiết lộ cô đã tìm thấy khoảng 20 bao tải màu vàng chứa đầy giấy vệ sinh được cất giữ trong các đường hầm sâu bên trong sân vận động trước giờ bóng lăn.

Phong cách cổ vũ độc lạ này xuất phát từ Frente Atletico - nhóm cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Atletico Madrid. Thông qua chia sẻ trên mạng xã hội, hàng vạn người hâm mộ khi đến sân đã biến số đạo cụ khổng lồ này thành một vũ khí tinh thần lợi hại cho đoàn quân HLV Diego Simeone cùng các cầu thủ đội chủ nhà Atletico.

Các CĐV ném giấy vệ sinh ngập kín khung thành của Arsenal trước khi trận đấu bắt đầu (Ảnh: Getty).

Sự cuồng nhiệt của CĐV Atletico Madrid không giúp đội nhà giành được chiến thắng (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đã có một số cảnh tượng xấu xí xảy ra bên ngoài sân Metropolitano trước khi trận bán kết lượt đi Champions League bắt đầu.

Một nhóm cổ động viên Atletico đã bị cảnh sát bắn hơi cay khi lực lượng an ninh tìm cách lập lại trật tự sau khi xe buýt chở đội chủ nhà đến. Những vật thể cũng bị ném vào các cảnh sát cưỡi ngựa khi những cổ động viên quá khích trở nên hung hăng hơn.

Dù được đông đảo CĐV cổ vũ, đội chủ nhà Atletico Madrid vẫn để Arsenal cầm hoà với tỷ số 1-1 trong một trận đấu đầy tranh cãi về VAR.

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal đã mở tỷ số bằng một quả phạt đền trước khi Julian Alvarez ghi bàn gỡ hòa cũng từ chấm phạt đền.

Hai bên sẽ gặp lại nhau trong trận lượt về tại sân vận động Emirates vào ngày 6/5 tới đây.