Atletico gục ngã trên chấm luân lưu ở chung kết Cúp Nhà vua

Atletico Madrid bước vào trận chung kết cúp Nhà vua với khí thế hừng hực sau khi tiến vào bán kết UEFA Champions League. HLV Simeone tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Lookman, Griezmann, Alvarez.

Tuy nhiên khi trận đấu mới trôi qua 14 giây, đại diện thành Madrid đã hứng chịu cú sốc lớn. Từ pha tạt bóng của Goncalo Guedes, Ander Barrenetxea di chuyển thông minh và đánh đầu chính xác, đưa bóng vào lưới Juan Musso, mở tỷ số 1-0 cho Sociedad.

Atletico và Sociedad tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn (Ảnh: Reuters).

Đây là một trong những bàn thắng sớm nhất lịch sử các trận chung kết Cúp Nhà vua, đồng thời đặt Atletico Madrid vào thế phải rượt đuổi ngay từ đầu. Những phút tiếp theo, Atletico dồn đội hình lên ép sân.

Phút 19, Antoine Griezmann thể hiện đẳng cấp với đường kiến tạo sắc sảo để Ademola Lookman dứt điểm gọn gàng, cân bằng tỷ số 1-1. Thế trận trở nên cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng liên tục từ hai đội.

Tuy nhiên, Sociedad tỏ ra đầy lợi hại trong các tình huống phản công và ở phút 45+1, thủ thành Juan Musso có pha phạm lỗi với Guedes trong vòng cấm, buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Mikel Oyarzabal dứt điểm lạnh lùng, đưa Sociedad tái lập lợi thế dẫn trước 2-1 ở hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Atletico đẩy mạnh sức ép về phía khung thành Sociedad, trong khi đại diện xứ Basque vẫn đầy lợi hại với lối đá phòng ngự phản công. Phút 83, Julian Alvarez đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhận bóng từ Thiago Almada, tiền đạo người Argentina tung cú sút xa đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá, gỡ hòa 2-2 cho Atletico.

Niềm vui vô địch của các cầu thủ Sociedad (Ảnh: Reuters).

Tỷ số hòa 2-2 khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Dù vậy trong suốt 30 phút, hàng công hai đội không thể tạo nên khác biệt, qua đó đưa trận chung kết tới loạt luân lưu.

Trong màn "đấu súng" cân não này, Atletico có 2 cầu thủ đá hỏng là Alvarez, Sorloth, còn Sociedad chỉ có một cầu thủ thực hiện không thành công là Oskarsson. Chung cuộc, Sociedad thắng luân lưu 4-3 để lên ngôi vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm nay.

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho Real Sociedad, đội bóng đã thể hiện sự kiên cường và kỷ luật xuyên suốt trận đấu. Atletico có lý do để tiếc nuối, họ đã chiến đấu hết mình nhưng sự thiếu chính xác ở thời điểm quyết định khiến họ mất danh hiệu đầu tiên ở mùa giải.

Đội hình thi đấu

Atletico: Musso, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez.

Bàn thắng: Lookman 19', Alvarez 83'

Sociedad: Marrero, Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez, Turrientes, Soler, Barrenetxea, Sucic, Guedes, Oyarzabal.

Bàn thắng: Barrenetxea 1', Oyarzabal 45+1'