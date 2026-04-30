Hòa kịch tính Atletico, Arsenal kéo dài mạch bất bại tại Champions League

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal vào rạng sáng 30/4 tại sân Metropolitano (Tây Ban Nha) đã khép lại với tỷ số hòa 1-1, một kết quả giúp “Pháo thủ” nối dài chuỗi trận bất bại ấn tượng tại giải đấu mùa này lên con số 13 (thắng 10, hòa 3).

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở hai kỳ bán kết Champions League liên tiếp, Arsenal hành quân đến thủ đô Tây Ban Nha với quyết tâm cao độ. Nơi đây, Atletico Madrid đã chứng tỏ sự khó chịu khi bất bại trong 6 trận knock-out gần nhất gặp các đội bóng Anh (thắng 3, hòa 3). Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đoàn quân của Diego Simeone sớm tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Thủ thành David Raya của Arsenal đã phải trổ tài phản xạ xuất sắc để cản phá cú cứa lòng hiểm hóc của Julian Alvarez.

Saka tranh bóng quyết liệt với Cardoso (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Arsenal cũng nhanh chóng đáp trả. Đội trưởng Martin Odegaard bị Johnny Cardoso chặn đứng cú sút nguy hiểm, trước khi Noni Madueke dứt điểm chệch khung thành từ xa. Sau khi thắng 5/6 trận sân khách gần nhất tại Champions League mùa này (hòa 1), Arsenal dần kiểm soát thế trận và được đền đáp xứng đáng trước giờ nghỉ.

Hậu vệ David Hancko đã phạm lỗi vụng về với Viktor Gyokeres trong vòng cấm. Chính tiền đạo người Thụy Điển đã tự tin bước lên thực hiện thành công quả phạt đền, đánh bại Jan Oblak để ghi bàn thắng thứ 19 của mình trong mùa giải, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 1-0 khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, Atletico Madrid tràn lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Alvarez tiếp tục gây sóng gió với cú sút phạt đưa bóng đi sạt cột dọc, trong khi Ademola Lookman bị Raya từ chối ở cự ly gần. Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng cũng mang lại quả phạt đền sau khi Ben White để bóng chạm tay trong vòng cấm. Alvarez không mắc bất kỳ sai lầm nào, lạnh lùng đánh bại Raya để cân bằng tỷ số cho Rojiblancos.

Có được đà hưng phấn, Atletico suýt chút nữa đã vươn lên dẫn trước ở phút 63 khi cú dứt điểm kỹ thuật của Antoine Griezmann dội xà ngang. Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hơn trong những phút còn lại, nhưng sự vô duyên của Lookman cùng pha cứu thua xuất sắc từ Raya đã giúp Arsenal đứng vững. Arsenal tưởng chừng có cơ hội tái lập thế dẫn trước khi được hưởng quả phạt đền thứ hai sau pha va chạm giữa Hancko và Eberechi Eze, nhưng quyết định này đã bị hủy bỏ sau khi tham khảo VAR.

Arsenal kiểm soát bóng nhỉnh hơn đội chủ nhà Atletico (Ảnh: Getty).

Dù vậy, Atletico không thể tái lập sức ép ở cuối trận, để Arsenal giữ vững tỷ số hòa và mang về lợi thế không nhỏ trước trận lượt về tại Bắc London. Trong khi đó, đại diện Tây Ban Nha vẫn có lý do để tự tin, khi họ đã vượt qua 6/7 lần gần nhất góp mặt ở bán kết các cúp châu Âu.