Cầu thủ U23 Việt Nam nào sẽ bị thay sau màn trình diễn trước Philippines?

Khi đội bế tắc, bất cứ HLV nào cũng nghĩ đến chuyện phải thay đổi, đặc biệt là trong bối cảnh những vị trí mắc sai sót bên phía U23 Việt Nam trong trận đấu với Philippines rất rõ ràng.

Ở trận đấu đấy, HLV Park Hang Seo trao cánh trái cho Lê Văn Đô và cánh phải cho Phan Tuấn Tài, nhưng cả hai đều không để lại dấu ấn ở hai biên.

Sau trận đấu kém trước Philippines, khả năng Lê Văn Đô sẽ mất chỗ chính thức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuấn Tài mờ nhạt trong suốt thời gian hiện diện ở trên sân, để rồi sớm bị thay bằng Lê Văn Xuân ngay đầu hiệp hai, trong trận đấu với Philippines.

Trong khi đó, Lê Văn Đô đá suốt trận, nhưng hóa ra đấy lại là sai lầm của vị HLV người Hàn Quốc. Ông Park càng giữ cầu thủ này ở trên sân lâu thì thế công của U23 Việt Nam ở biên trái càng bị tê liệt.

Nguyên nhân được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra: "Lê Văn Đô chơi quá tự phát, ham biểu diễn cá nhân mà quên mất khâu phối hợp đồng đội. Khi có bóng, thay vì thọc sâu xuống gần biên ngang như việc làm thường thấy đối với các hậu vệ cánh, Lê Văn Đô toàn ngoặt bóng đi vào trung lộ, lao vào chỗ đông người rồi liên tục để mất bóng".

Với sự thể hiện như trên, thật khó để Lê Văn Đô có suất thi đấu chính thức trong đội hình U23 Việt Nam, dự trận gặp Myanmar sắp diễn ra.

Khả năng cao HLV Park Hang Seo sẽ trả lại cánh trái cho Lê Văn Xuân, dành thời gian để Văn Đô suy ngẫm về lối chơi đồng đội trên băng ghế dự bị. Có thể khi cần thiết, Lê Văn Đô sẽ được tung vào sân hòng gây đột biến, nhưng nếu để anh đá nguyên trận, lối chơi của cầu thủ này lại rất dễ bị đối thủ bắt bài.

Tiến Linh sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng tấn công của U23 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong trường hợp Lê Văn Xuân được trả về cánh trái, Tuấn Tài có thể được giữ lại ở vị trí hậu vệ phải, vì cầu thủ này dù chưa thật nổi bật trong trận trước, nhưng chưa đến mức phá hỏng lối chơi của cả đội như Lê Văn Đô.

Vị trí khác từng được đá chính trong trận đấu với U23 Philippines, nhưng chưa để lại dấu ấn là tiền vệ tấn công Huỳnh Công Đến.

So với 2 tiền vệ khác gồm Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Hai Long, Công Đến không kỹ thuật bằng. Anh cũng chưa quen với vai trò làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo như Hoàng Anh và Hai Long có thể thực hiện, do 2 cầu thủ này đã quen thuộc với vai trò ấy ở các đội HL Hà Tĩnh (Hoàng Anh) và Than Quảng Ninh (Hai Long) trước đây.

Vì thiếu cầu nối tốt, nên U23 Việt Nam trong trận đấu với Philippines thiếu sự liền mạch trong tấn công, dẫn đến các tiền đạo ở phía trên không thường xuyên được cung cấp các đường chuyền có chất lượng cao.

Ngoài những vị trí đấy ra, HLV Park Hang Seo khó mà thay đổi trục dọc gồm thủ môn Văn Toản, các trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, các tiền vệ trung tâm Hoàng Đức, Hùng Dũng, cũng như trung phong Tiến Linh.

Những cầu thủ này vẫn đóng vai trò làm trục xương sống cho đội. Có chăng, nếu có thay đổi, ông Park chỉ sử dụng Văn Tùng thay Mạnh Dũng, hòng tận dụng khả năng càn lưới của Văn Tùng, gây áp lực cho hàng thủ của U23 Myanmar ngay từ đầu.