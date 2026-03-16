Cầu thủ tuyển nữ Iran xin thôi tị nạn ở Australia, quyết định về nước

Sự việc bắt đầu từ trận ra quân gặp Hàn Quốc hôm 2/3, khi các thành viên tuyển nữ Iran quyết định không hát quốc ca. Hành động này ngay lập tức bị truyền thông nhà nước Iran chỉ trích là "đỉnh cao của sự ô nhục".

Thậm chí, người dẫn chương trình truyền hình Iran còn gọi các cô gái là "những kẻ phản quốc", và đề xuất khung hình phạt nặng nhất theo luật pháp nước này.

Nỗi sợ hãi bao trùm lên 7 thành viên của đội bóng, bao gồm Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Atefeh Ramezanizadeh, Mohaddeseh Zolfi cùng nhân viên hỗ trợ Zahra Meshkehkar.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke (ở giữa) cùng cầu thủ đội tuyển nữ Iran Mohaddeseh Zolfi (bên phải) và thành viên hỗ trợ Zahra Soltan Meshkehkar (bên trái) (Ảnh: Aljazeera).

Sáu cầu thủ và một nhân viên hỗ trợ đã đệ đơn xin tị nạn và nhanh chóng được phía Australia cấp thị thực nhân đạo vào ngày 9/3. Lý do bởi họ lo ngại những hình phạt nghiêm khắc đang chờ đợi mình khi đặt chân xuống sân bay Tehran (Iran).

Tuy nhiên, kịch bản tiếp tục leo thang khi chỉ một ngày sau, Mohaddeseh thay đổi ý định dẫn đến cuộc "ngược dòng" về việc tị nạn đã diễn ra. Tính đến ngày 15/3, Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) và Bộ Nội vụ Australia xác nhận đã có 4 thành viên quyết định rời khỏi vòng tay bảo hộ của Australia để trở về quê hương.

Trong đó, Mona Hamoudi, Zahra Sarbali và nhân viên hỗ trợ Zahra Meshkehkar là những người mới nhất chọn con đường hồi hương. Hãng tin Tasmin của Iran ca ngợi đây là hành động đúng đắn của các cô gái.

Ngược lại, phía Australia bày tỏ sự tôn trọng đối với những quyết định vô cùng khó khăn này của các cầu thủ, đồng thời thừa nhận không thể thay đổi được hoàn cảnh cá nhân phức tạp của họ.

Chia sẻ về sự việc, HLV trưởng Marziyeh Jafari của đội tuyển nữ Iran không giấu nổi sự xót xa cho các học trò. Bà khẳng định đội tuyển đã bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và áp lực khủng khiếp từ truyền thông quê nhà.

"Sai lầm lớn nhất là việc những người ở nhà không hiểu được bầu không khí nặng nề mà chúng tôi phải gánh chịu khi quê hương đang bị không kích, thay vào đó họ lại kêu gọi nổi dậy chống lại chính những người con của đất nước mình", bà Jafari chia sẻ.

Vị chiến lược gia này tin rằng nếu không có sự can thiệp và chỉ trích cực đoan từ truyền thông, sẽ không có thành viên nào phải nghĩ đến chuyện tị nạn. Các cầu thủ đã bị tổn thương tâm lý sâu sắc ngay từ trận đầu tiên của giải đấu.

Trước tình thế căng thẳng, giới chức Iran đã liên tục đưa ra những thông điệp xoa dịu. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cầu thủ luôn được chào đón với "vòng tay rộng mở".

Đặc biệt, Văn phòng Tổng công tố Iran cũng ra thông báo trấn an gia đình các cầu thủ, mời họ về nước với sự "bình an và tự tin", nhằm xóa tan những tin đồn về việc trừng phạt. Dự kiến, nhóm cầu thủ này sẽ hội quân tại Malaysia trước khi chính thức bay về Tehran trong những ngày tới.