Thể Công Viettel giành 3 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng vô địch V-League

Trước trận đấu với CLB Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 18 V-League diễn ra vào tối 10/4, Thể Công Viettel dù ở vị trí nhì bảng nhưng đang bị đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội bỏ xa tới 9 điểm.

Chính vì vậy đoàn quân của HLV Velizar Popov đặt quyết tâm rất cao giành chiến thắng trước CLB Thanh Hoá để níu giữ hy vọng tranh đua ngôi vương với CLB Công an Hà Nội.

Thể Công Viettel (áo đỏ) gặp khó khăn trước đội khách Thanh Hoá trong suốt hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên đội chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm rung mành lưới đội khách trong suốt hiệp 1. Phút thứ 6, Wesley đã đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa, nhưng trọng tài không công nhận do đã có tình huống phạm lỗi trước đó.

Sau hơn 10 phút đầu bị ép sân, đội khách dần lấy lại thế trận và khiến các cầu thủ CLB Thể Công Viettel bế tắc trong các phương án tấn công. Cả hai đội buộc phải bước vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thể Công Viettel chơi áp đảo trước Thanh Hoá trong suốt trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát bóng tốt hơn và khiến hàng phòng ngự đội khách phải luôn trong thế chống đỡ. Phút 61, Pedro Henrique có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Thanh Hóa, nhưng cú ra chân của tiền đạo người Brazil lại quá nhẹ, không đủ độ khó để đánh bại thủ thành Y Êli Niê.

Bước ngoặt trận đấu đến vào phút 71 khi trung vệ Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm Thanh Hóa và khiến đội nhà phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Pedro Henrique dễ dàng đánh bại thủ thành Y Êli Niê để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Pedro Henrique ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới CLB Thanh Hoá (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Thanh Hoá không còn chơi phòng ngự tiêu cực mà dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Dù vậy hàng thủ Thể Công Viettel vẫn đảm bảo được sự chắc chắn để bảo vệ kết quả 1-0 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng sít sao này giúp CLB Thể Công Viettel rút ngắn cách biệt với CLB Công an Hà Nội xuống còn 6 điểm nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, trận thua này khiến CLB Thanh Hoá tiếp tục đứng ở vị trí thứ 11 sau 18 vòng đấu trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026.

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Colonna, Viết Tú, Văn Nam, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Henrique, Nhật Nam, Văn Tú, Wesley Nata, Lucao.

CLB Thanh Hoá: Y Êli Niê, Thanh Nam, Bá Tiến, Đình Huyên, Abdurakhmanov, Văn Lợi, Ngọc Hà, Văn Tùng, Ngọc Tân, Thongkhamsavath, Rimario.