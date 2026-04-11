HLV Popov nổi giận phản ứng mạnh với trọng tài V-League, cay cú ném thẻ

HLV Velizar Popov cùng CLB Thể Công Viettel gặp lại đội bóng cũ Thanh Hóa ở vòng 18 V-League tối 10/4. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Thể Công Viettel. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không phải là kết quả, mà chính là phản ứng của HLV Popov.

HLV Popov nhận thẻ đỏ khi phản ứng với trọng tài Viết Duẩn (Ảnh: Minh Quân).

Tình huống diễn ra ở phút 90+1, cầu thủ Thanh Nam (Thanh Hóa) đã có pha phạm lỗi với Wesley Nata (Thể Công Viettel) ngay sát đường biên. HLV Popov đã phản ứng dữ dội với trọng tài thứ 4 Ngô Duy Lân. Sau đó, tiền đạo Rimario đã chạy tới để can ngăn và xoa dịu chiến lược gia người Bulgaria.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, phút 90+3, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng với HLV Popov vì lỗi phản ứng. Điều đó khiến cho ông nổi nóng và lao về phía trọng tài tỏ thái độ giận dữ. Sau đó, trọng tài Viết Duẩn tiếp tục rút thêm thẻ vàng, truất quyền chỉ đạo của HLV người Bulgaria.

Quá bức xúc vì quyết định của trọng tài, HLV Popov không giữ được bình tĩnh. Ông đã trút giận vào chai nước và ném thẻ tác nghiệp khi tiến về phía cabin huấn luyện.

Với hành vi phản ứng thái quá với trọng tài, HLV của Thể Công Viettel có nguy cơ đối diện với án phạt nguội từ VPF (cơ quan điều hành V-League). Do HLV Popov nhận thẻ đỏ nên không thể tham gia họp báo sau trận đấu.

HLV Popov có nguy cơ đối diện với án phạt nguội từ VPF (Ảnh: Minh Quân).

Trợ lý Nguyễn Văn Biển là người tham dự họp báo. Nói về án phạt của HLV trưởng, trợ lý Văn Biển cho biết: “Tôi không muốn nói sâu về trọng tài nhưng thẻ đỏ của HLV Popov là không hợp lý. Ông ấy chỉ trao đổi với trọng tài để hỏi vì sao cầu thủ của Thanh Hóa không bị nhận thẻ.

Trọng tài thứ 4 Ngô Duy Lân nói đó là bóng đá. Sau đó, ông ấy gọi trọng tài chính vào rút thẻ với HLV Popov. Một trọng tài FIFA mà xử lý như vậy thì không thỏa đáng. Tôi vốn là người điềm tĩnh nhưng cũng rất bức xúc trong tình huống này”.

Với chiến thắng trước Thanh Hóa, Thể Công Viettel tiếp tục giữ vị trí thứ hai ở V-League với 38 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 6 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.